GIS alarmuje! Wzrost zakażeń niebezpieczną chorobą. Jest już więcej przypadków niż w całym poprzednim roku

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wzrostem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Jak podaje portal gliwice.eu, w pierwszej połowie 2026 roku odnotowano więcej przypadków WZW typu A niż w całym 2025 roku. W odpowiedzi ruszyła nowa kampania informacyjna GIS, która ma przypominać o podstawowych zasadach profilaktyki.

GIS przypomina o zagrożeniu

Opublikowany komunikat ma charakter ostrzegawczy i informacyjny. Nie chodzi tylko o sam wzrost liczby zachorowań, ale też o zwrócenie uwagi na to, że zakażenie może dotyczyć każdej osoby, która nie jest uodporniona.

W komunikacie przypomniano, że wirus HAV rozprzestrzenia się między innymi przez bliski kontakt z zakażoną osobą lub przez skażoną żywność. To właśnie dlatego WZW A bywa określane jako choroba związana z brakiem odpowiedniej higieny.

Istotna jest też informacja o momencie największej zakaźności. Według źródła osoba chora najsilniej zakaża jeszcze zanim pojawią się u niej pierwsze objawy. Z punktu widzenia codziennego bezpieczeństwa oznacza to, że sama obserwacja samopoczucia innych nie wystarcza, a znaczenia nabierają stałe nawyki higieniczne.

Kogo ten komunikat dotyczy szczególnie?

Szczególnie narażone są osoby pracujące w gastronomii, ochronie zdrowia oraz placówkach edukacyjnych. To grupy, które na co dzień mają kontakt z żywnością, pacjentami, dziećmi albo większą liczbą osób.

Znaczenie tego ostrzeżenia wykracza jednak poza same grupy zawodowe. GIS podkreśla, że narażona może być każda osoba nieuodporniona.

Dwie podstawowe zasady ochrony

Pierwszym są szczepienia ochronne, które są najskuteczniejszą formę zabezpieczenia pracowników, klientów i pacjentów. Drugim pozostaje rygorystyczna higiena.

W praktyce chodzi przede wszystkim o regularne i dokładne mycie rąk, zwłaszcza przed posiłkiem oraz po kontakcie z innymi ludźmi lub odpadami.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: http://gliwice.eu/aktualnosci/bezpieczne-gliwice/wzrost-zachorowan-na-wzw-chronmy-siebie-i-swoich-bliskich

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