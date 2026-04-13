Polskie Malediwy i Toskania. Zagórze Śląskie zyskuje popularność

W naszym kraju łatwo natrafić na lokalizacje porównywane do słynnych światowych kurortów, takie jak "polskie Malediwy", "polska Toskania" albo "polski Rzym", co świetnie oddaje ich unikalny urok w branży turystycznej. Tego rodzaju zestawienia rzadko powstają przez pomyłkę, ponieważ ich głównym celem jest podkreślenie niesamowitych widoków, specyficznej atmosfery oraz wyjątkowych budowli przypominających odległe państwa. Dokładnie w ten sam sposób turyści określają Zagórze Śląskie, które w ostatnich latach zyskało miano "polskich Włoch".

Historia i położenie Zagórza Śląskiego. Gdzie leżą "polskie Włochy"?

Określane mianem "polskich Włoch" Zagórze Śląskie błyskawicznie kradnie serca przyjeżdżających tam gości swoją nieprzeciętną urodą. Przeszłość tej wsi nierozerwalnie łączy się z pobliskim zamkiem Grodno, a w dawnych czasach osada nosiła dokładnie taką samą nazwę jak ta potężna średniowieczna twierdza. Obecnie to niezwykle zaciszna i przepiękna lokalizacja, która doskonale sprawdzi się podczas weekendowej wycieczki.

Turyści szukający inspiracji na krótki urlop lub majówkę w 2026 roku powinni zapamiętać ten adres, ponieważ region gwarantuje mnóstwo pozytywnych niespodzianek. Widoki przywołujące na myśl południową część Europy, rustykalny krajobraz oraz specyficzna aura pozwalają przenieść się myślami na Sycylię, choć fizycznie pozostajemy na Dolnym Śląsku.

Urokliwa wieś leży dokładnie na granicy Gór Sowich oraz Gór Wałbrzyskich, w sercu przepięknej Doliny Bystrzycy, nad którą góruje majestatyczny Zamek Grodno. Podróżni mogą tam dotrzeć bez żadnych problemów własnym autem od strony Wałbrzycha, a także skorzystać z szerokiej oferty lokalnego transportu zbiorowego, włączając w to pociągi i liczne autobusy.

Atrakcje Zagórza Śląskiego. Co warto zobaczyć na Dolnym Śląsku?

Na dość małym terenie Zagórza Śląskiego skumulowano potężną dawkę ciekawych obiektów, które zadowolą fanów dawnych dziejów, pasjonatów dzikiej przyrody oraz zwolenników ruchu na świeżym powietrzu. Oto lista najbardziej fascynujących punktów na turystycznej mapie tego regionu:

Zamek Grodno – kluczowy zabytek w okolicy, pamiętający jeszcze epokę Piastów Śląskich, który gwarantuje doskonałą lekcję przeszłości i obłędne panoramy.

– kluczowy zabytek w okolicy, pamiętający jeszcze epokę Piastów Śląskich, który gwarantuje doskonałą lekcję przeszłości i obłędne panoramy. Jezioro Bystrzyckie – zjawiskowy akwen doskonały do regeneracji sił po długich spacerach, zatopiony w gęstej roślinności i sieci cichych ścieżek.

– zjawiskowy akwen doskonały do regeneracji sił po długich spacerach, zatopiony w gęstej roślinności i sieci cichych ścieżek. Rezerwat przyrody Góra Choina – zabezpieczony prawnie kompleks leśny z oryginalnym drzewostanem mieszanym i unikalną florą, stanowiący fundament tutejszej natury.

– zabezpieczony prawnie kompleks leśny z oryginalnym drzewostanem mieszanym i unikalną florą, stanowiący fundament tutejszej natury. Zapora wodna na Bystrzycy – monumentalna budowla wzniesiona w 1917 roku, która miała kontrolować nurt rzeki i stworzyć potężny basen retencyjny.

– monumentalna budowla wzniesiona w 1917 roku, która miała kontrolować nurt rzeki i stworzyć potężny basen retencyjny. Wisząca kładka piesza – intrygujący obiekt inżynieryjny poprowadzony nad taflą wody, powszechnie uznawany za jeden z najdłuższych tego typu w kraju, dający szansę na zrobienie pięknych zdjęć.

– intrygujący obiekt inżynieryjny poprowadzony nad taflą wody, powszechnie uznawany za jeden z najdłuższych tego typu w kraju, dający szansę na zrobienie pięknych zdjęć. Trasy rowerowe i MTB – kompleksowy system ścieżek przygotowanych dla miłośników dwóch kółek o różnym stopniu zaawansowania.

– kompleksowy system ścieżek przygotowanych dla miłośników dwóch kółek o różnym stopniu zaawansowania. Szlaki piesze – gęsta siatka dróg turystycznych stworzona dla fanów wspinaczki i długich marszów, przecinająca najbardziej malownicze fragmenty regionu.

