Trzy interwencje jednego dnia w Parku Wodnym Tarnowskie Góry

O środowych zdarzeniach na terenie Parku Wodnego Tarnowskie Góry powiadomił nas Czytelnik, który poinformował redakcję o licznych interwencjach służb na terenie obiektu. O komentarz poprosiliśmy prezesa Parku Wodnego Tarnowskie Góry Michała Fajera, który potwierdził, że w ciągu jednego dnia doszło do kilku zdarzeń wymagających pomocy ratowników.

– Doszło do trzech zgłoszeń. Dwa pierwsze były w godzinach przedpołudniowych i właściwie zbiegły się w czasie – powiedział Michał Fajer, prezes Parku Wodnego Tarnowskie Góry.

Pierwsza interwencja dotyczyła około 68-letniego mężczyzny, który po wyjściu z basenu solankowego zasłabł i upadł na plaży basenowej, uderzając się. Ratownicy udzielili mu pomocy w ambulatorium, po czym został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Niedługo później pomocy potrzebował kolejny mężczyzna, w wieku około 70 lat. Poślizgnął się w pobliżu solanki i upadł, doznając prawdopodobnie urazu nogi. Ratownicy zabezpieczyli poszkodowanego. Według przekazanych informacji mężczyzna ostatecznie opuścił obiekt o własnych siłach.

Mężczyzna podtopił się w basenie

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło wieczorem na basenie Fala. Dorosły mężczyzna stracił przytomność w wodzie i zaczął się podtapiać. Jako pierwsi zareagowali przebywający w pobliżu klienci, którzy rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Chwilę później na miejsce dotarli ratownicy, wyciągnęli poszkodowanego z niecki basenowej i kontynuowali akcję ratunkową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

– Pierwsza reakcja należała do klientów znajdujących się w pobliżu, a zaraz później działania przejęli nasi ratownicy. Mężczyzna został wyciągnięty z wody, udzielono mu pomocy i wezwano pogotowie ratunkowe – relacjonował Michał Fajer.

Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Według wstępnych informacji odzyskał przytomność jeszcze przed opuszczeniem obiektu.

Prezes Parku Wodnego podkreśla, że choć ratownicy regularnie interweniują w różnych sytuacjach, to środowa liczba zdarzeń była wyjątkowa.

– Takie sytuacje się zdarzają, ale w środę mieliśmy po prostu kumulację tych zdarzeń – podsumował Michał Fajer, prezes Parku Wodnego Tarnowskie Góry.

Barbórka w środku lata w Tarnowskich Górach: