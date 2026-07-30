Koniec batalii sądowej gwiazd TVN Turbo. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie zarzutów o gwałt

Oskarżenie o gwałt, uniewinnienie i apelacja

Katowicka Prokuratura Katowice-Północ zarzucała Adamowi Kornackiemu i Patrykowi Mikiciukowi, że w październiku 2024 roku dopuścili się napaści na tle seksualnym na dwie kobiety w wieku 26 i 34 lat. Zdarzenie miało mieć miejsce w Katowicach, podczas kręcenia kolejnego odcinka ich show. Według śledczych rzekome ofiary były pod wpływem alkoholu, a prowadzący mieli wykorzystać ich stan, by doprowadzić do zbliżenia.

Temat szybko stał się bardzo głośny w ogólnopolskich mediach, w wyniku czego władze kanału TVN Turbo postanowiły zawiesić współpracę z dziennikarzami do czasu całkowitego rozstrzygnięcia sytuacji. W grudniu 2025 roku zapadł pierwszy wyrok – Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił oskarżonych z zarzutu gwałtu, ale prokuratura zdecydowała się na wniesienie apelacji. Z uwagi na charakter zarzutów, całe postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności.

Prawomocny wyrok. Dziennikarze odetchnęli z ulgą

W czwartek, 30 lipca, około godziny 14.30 Sąd Apelacyjny ogłosił rozstrzygnięcie w kwestii odwołania wniesionego przez oskarżyciela. Decyzją sądu wcześniejszy, uniewinniający wyrok z pierwszej instancji, został utrzymany w mocy. Na twarzach prowadzących programy motoryzacyjne natychmiast po odczytaniu decyzji zarysowała się wielka ulga. Podobnie jak na wcześniejszych etapach, rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, w związku z czym dziennikarze relacjonujący sprawę nie mieli możliwości wysłuchania uzasadnienia.

- Cieszymy się, ze a spaw znalazła już swoje zakończenie i że sąd szybko podjął decyzję. Marzymy o tym, żeby wrócić do osób najbliższych, wrócić do pracy. Ja dziękuję przed wszystkim najbliższym za to, że byli ze mną – powiedział po rozprawie Patryk Mikiciuk.

- Chcemy przede wszystkim odetchnąć głębiej po tym wszystkim i zastanowić się co dalej, bo ta sprawa nas niestety dosyć nastygmatyzowała – powiedział dziennikarz. – Nigdy nie zrobiłem nic złego, nie użyłem żadnej przemocy, żadnego podstępu. Od początku byłem przekonany, że tak się to zakończy, choć myślałem, że stanie się to szybciej – dodał jeszcze Kornacki.

Co będzie dalej?

Obecnie nie jest jeszcze jasne, czy uniewinnieni dziennikarze będą starali się o zadośćuczynienie za bezpodstawne oskarżenia ze strony kobiet. Nie chcieli dziś jednoznacznie deklarować swoich dalszych kroków prawnych.

Nie wiadomo również, czy prokurator zdecyduje się na wniesienie kasacji od prawomocnego wyroku do Sądu Najwyższego.

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