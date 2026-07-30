CBA zatrzymało trzy osoby w dwóch województwach

28 lipca 2026 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali trzy osoby na terenie województwa śląskiego i łódzkiego. Według ustaleń śledczych jedna z nich miała wpływać na prawidłowy tok realizacji umowy na dostawę autobusów elektrycznych dla jednostki samorządu terytorialnego. Dwie pozostałe osoby miały udzielić korzyści osobistej prezesowi zarządu spółki produkującej autobusy. Miało to nastąpić w zamian za zawarcie umowy sponsorskiej z klubem sportowym.

Podczas czynności funkcjonariusze, przy wsparciu delegatur CBA w Łodzi i Katowicach, zabezpieczyli materiał dowodowy w siedzibie Klubu Sportowego w Łowiczu oraz Starostwa Powiatowego w Myszkowie. To kolejne działania w sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Postępowanie dotyczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki kapitałowej zajmującej się produkcją autobusów. Chodzi także o organizację i prowadzenie postępowań o udzielenie tej spółce zamówień publicznych.

Śledztwo obejmuje przetargi i odbiór autobusów w Myszkowie

Według ustaleń funkcjonariuszy w latach 2022–2024 dochodziło do porozumień między producentem autobusów elektrycznych a przedstawicielami wskazanych jednostek samorządu terytorialnego. Bezprawny wpływ na wynik prowadzonych lub przygotowywanych przetargów miał prowadzić do preferowania konkretnych ofert. To jeden z głównych wątków śledztwa. CBA podkreśla, że sprawa nie dotyczy wyłącznie samych przetargów.

Śledczy badają też okoliczności przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego Starostwa Powiatowego w Myszkowie, który odpowiadał za odbiór dostarczonych autobusów. Jak ustalono, pojazdy miały nie odpowiadać deklarowanej jakości wykonania. Zastrzeżenia miały dotyczyć także ich rzeczywistego stanu technicznego i sprawności. Śledztwo obejmuje ponadto wątek przyjęcia korzyści osobistej przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą w spółce produkującej autobusy elektryczne.

Prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi niegospodarności połączonej z udzieleniem korzyści osobistej oraz niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura zdecydowała też o zastosowaniu środków zapobiegawczych.

Wobec zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór Policji, zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami, zawieszenie na zajmowanych stanowiskach oraz powstrzymywanie się od określonej działalności. Jak podano, śledztwo ma charakter rozwojowy. Podczas pierwszych działań w tej sprawie, pod koniec czerwca 2026 roku, zatrzymano cztery osoby. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im przestępstw, a śledczy planują kolejne czynności procesowe.