Nie żyje Tomasz Achtelik. Cały region żegna cenionego prezentera

Nie żyje Tomasz Achtelik

"Z ogromnym żalem informujemy o śmierci śp. Tomasza Achtelika - wieloletniego pracownika, prezentera Radia Piekary. Odszedł człowiek niezwykle zaangażowany, profesjonalny i ceniony przez współpracowników. Jego wkład w działalność naszej instytucji pozostanie na zawsze częścią jej historii" - przekazali we wtorek przedstawiciele Radia Piekary.

Redakcja poinformowała przy tym, że zdecydowała o czasowej zmianie charakteru ramówki oraz emisji programów w związku z żałobą, prosząc słuchaczy o zrozumienie. Przyjaciele zmarłego przekazali również najbliższym Tomasza Achtelika wyrazy współczucia.

Prezentera pożegnali we wtorek nie tylko koledzy z zespołu, ale również przedstawiciele władz Piekar Śląskich. "Był On zawsze otwarty, zaangażowany i bardzo ceniony przez współpracowników. Miał zaledwie 52 lata. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" - czytamy w mediach społecznościowych.

Zmarłego wspominali również samorządowcy z Tarnowskich Gór. "Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci śp. Tomasza Achtelika - naszego wieloletniego współpracownika, prezentera Radia Piekary, miejskiego fotografa, a przede wszystkim człowieka całym sercem kochającego Tarnowskie Góry" - napisali, publikując zdjęcie autorstwa zmarłego, które zostało wykonane dzień wcześniej.

"Zdecydowaliśmy się zostawić je w kolorze, bo taki właśnie był Tomek - zawsze pogodny, radosny i pełen życia. Takiego chcemy Go zapamiętać. Tomku, patrz na nasze Tarnowskie Góry z góry i opiekuj się nimi" - dodali.

Groby Polaków znanych z Hollywood i amerykańskie gwiazdy z polskimi korzeniami. Niezapomniani