Policja dostała niepokojące zgłoszenie

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które trafiło do dyżurnego Komisariatu Policji II w Gliwicach. Dotyczyło mężczyzny zachowującego się w sposób wzbudzający niepokój w rejonie dwóch przedszkoli. Z przekazanych policjantom informacji wynikało, że miał on obserwować dzieci przebywające na terenie jednej z placówek.

Chwilę później sytuacja miała przybrać jeszcze bardziej niepokojący obrót. Według ustaleń śledczych mężczyzna dopuścił się zachowania o charakterze seksualnym na widok małoletnich.

Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Pracownicy przedszkola zadbali o bezpieczeństwo dzieci. Małoletni zostali przeniesieni do innych pomieszczeń, a budynek zabezpieczono do czasu przyjazdu funkcjonariuszy.

26-latek szybko trafił w ręce policji

Policjanci rozpoczęli ustalanie tożsamości mężczyzny. 26-letni mieszkaniec Gliwic został zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli między innymi nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadków. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów.

Mężczyzna odpowie za prezentowanie małoletnim zachowań o charakterze seksualnym oraz stalking wobec nastolatki. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Sprawę prowadzą policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Wschód w Gliwicach. Śledztwo ma wyjaśnić dokładny przebieg zdarzeń i wszystkie okoliczności sprawy.

Zobaczcie zdjęcia z zatrzymania 26-latka w galerii poniżej.