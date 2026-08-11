Dramatyczne zderzenie na Kościuszki w Częstochowie

Poważny incydent miał miejsce 9 sierpnia w Częstochowie na ulicy Kościuszki. Zbliżała się godzina 20:00, gdy 18-latka jadąca rowerem wykonywała manewr skrętu, przemieszczając się prosto przed nadjeżdżający tramwaj. Skutkowało to poważnym zderzeniem obu pojazdów.

— Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że rowerzystka, wykonując manewr skręcania, wjechała pod jadący tramwaj — przekazała "SE" st. asp. Marlena Leszczyniak, zastępca rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Uderzenie miało poważne skutki dla młodej dziewczyny. Medycy stwierdzili u niej m.in. poważne obrażenia czaszki i nogi, a także uszkodzenia klatki piersiowej. Ratownicy medyczni błyskawicznie podjęli interwencję i przewieźli ranną do placówki medycznej w mieście.

Obrażenia nastolatki były bardzo rozległe. Szpitalny personel musiał natychmiast przewieźć pacjentkę na salę operacyjną, gdzie chirurdzy zajęli się otwartym złamaniem nogi i wieloma innymi urazami.

— Po przyjęciu na szpitalny oddział ratunkowy poszkodowana rowerzystka przeszła operację, m.in. z powodu otwartego złamania podudzia lewego oraz innych obrażeń. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej z powodu urazu wielonarządowego. Przebywa na OIOM-ie dziecięcym naszego szpitala — poinformowała Angelika Kawecka, rzeczniczka prasowa placówki na Parkitce.

Nieoficjalne doniesienia o słuchawkach i braku kasku

Mundurowi natychmiast rozpoczęli pracę nad wyjaśnieniem tego dramatycznego zdarzenia. Służby odpowiednio zabezpieczyły cały teren, a śledczy zbierają dowody niezbędne do zrekonstruowania przebiegu wypadku.

Z niepotwierdzonych informacji, na które powołuje się "Fakt", wynika, że poszkodowana mogła nie mieć założonego kasku ochronnego, a dodatkowo używała w trakcie jazdy słuchawek. Organy ścigania na razie nie wydały oficjalnego komunikatu potwierdzającego tę wersję.

Dodatkowo według informacji "Faktu", motorniczy miał nie zdołać zatrzymać maszyny natychmiast po zderzeniu, przez co tramwaj wlókł dziewczynę jeszcze przez 20 metrów. Trwa śledztwo, które ma na celu zweryfikowanie wszystkich tych informacji i ustalenie pełnego obrazu sytuacji.

Częstochowska policja niezmiennie prowadzi działania mające odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie doprowadziło do tego nieszczęśliwego wypadku.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: