Diabły, duchy i nocne zwiedzanie

Tylko tej jednej nocy będzie można zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych. W Katowicach otworzy się Śląski Urząd Wojewódzki, gdzie zwiedzający zobaczą reprezentacyjne sale, schron i skarbiec. Organizatorzy przygotowali także pokazy tańca, zabytkowe rowery i klimatyczną scenografię inspirowaną dawną epoką.

Muzeum Śląskie zaprasza natomiast na wydarzenie pod hasłem „Gdzie diabeł mówi dobraNOC!”. W programie znalazły się specjalne oprowadzania, gra terenowa „Diabli nawiali” oraz wyjątkowa wystawa „Dwa światy. Diabły i anioły”.

Jeszcze bardziej tajemniczo będzie w chorzowskim skansenie. Zwiedzający wezmą udział w „Horrorze w skansenie” – nocnym spacerze wśród aktorów wcielających się w postacie inspirowane śląską demonologią i dawnymi wierzeniami ludowymi.

16 maja skansen odsłoni swoje mroczne oblicze. Spokojna przestrzeń wspomnień zamieni się w miejsce pełne niepokoju, dawnych obrzędów i niewyjaśnionych zjawisk. Tegoroczna edycja przeniesie uczestników do świata ludowej obrzędowości – opowiedzianej tak, jak dawniej… szeptem, przy gasnącym ogniu, wśród trzasku drewna i tańczących cieni - czytamy w opisie.

Noc Kupały w chorzowskim skansenie:

Kopalnie, fireshow i tramwaj pełen sztuki

Miłośnicy industrialnego klimatu również znajdą coś dla siebie. W Zabrzu Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza organizują nocne zwiedzanie podziemi, spływy sztolnią i specjalne trasy dostępne aż do godziny 1 w nocy.

Ogromny program przygotowało też Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W sześciu lokalizacjach odbędzie się blisko 40 wydarzeń związanych z ogniem, światłem i przemysłem. Zaplanowano fireshow, warsztaty rodzinne, nocne spacery oraz wyjątkowy tramwaj pełniący funkcję mobilnej galerii sztuki.

Wyruszymy śladem wynalazców, konstruktorów, hutników i projektantów, odkrywając, jak myśl staje się technologią, a technologia zmienia świat. Przyjrzymy się procesowi narodzin stali — od pierwszej iskry pomysłu, przez projekt i ciężką pracę, aż po gotowy produkt, który na co dzień często pozostaje niezauważony - czytamy w opisie ogłoszenia.

W Bytomiu uczestnicy poznają dawne wierzenia, voodoo i medycynę ludową. Nie zabraknie warsztatów tworzenia amuletów, spotkań z gadami i nocnego łapania owadów.

Śląsk nie zaśnie tej nocy

Do Nocy Muzeów dołączają także archiwa, miejsca pamięci i zabytkowe nekropolie. IPN w Katowicach pokaże historyczne dokumenty i fotografie związane z dziejami regionu, a uczestnicy otrzymają symboliczne „paszporty” do podróży po historii Śląska i Zagłębia.

W Gliwicach będzie można nocą zwiedzić stary cmentarz żydowski, natomiast w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni „Wujek” zaplanowano koncert orkiestry górniczej, warsztaty i zwiedzanie historycznej łaźni.

Tegoroczna Noc Muzeów zapowiada się jako jedno z największych i najbardziej klimatycznych wydarzeń kulturalnych tej wiosny na Śląsku.