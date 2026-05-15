Nowa posłanka złożyła ślubowanie. Zastąpiła Litewkę

W piątek rano, 15 maja w Sejmie Bożena Borowiec złożyła ślubowanie i oficjalnie rozpoczęła pracę jako posłanka Nowej Lewicy. Obejmuje mandat po zmarłym Łukaszu Litewce, który zginął tragicznie w kwietniu w wieku 36 lat.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, w przypadku wygaśnięcia mandatu poselskiego w trakcie kadencji, jego miejsce zajmuje kolejny kandydat z tej samej listy wyborczej, który uzyskał największą liczbę głosów w danym okręgu.

W wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku Bożena Borowiec uzyskała 4937 głosów w okręgu nr 32 obejmującym m.in. Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno oraz powiaty będziński i zawierciański. Choć nie zdobyła wówczas mandatu, znalazła się w gronie kandydatów z najwyższym poparciem na liście Nowej Lewicy.

Przed nią mandat mogli objąć także inni kandydaci z listy, jednak Rafał Adamczyk zrezygnował z objęcia funkcji poselskiej, deklarując dalszą pracę w samorządzie województwa śląskiego. Tym samym droga do Sejmu dla Borowiec została otwarta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowa posłanka od 2024 roku związana jest z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie pełni funkcję zastępczyni prezesa zarządu. Wcześniej pracowała m.in. jako wiceprezydent Dąbrowy Górniczej oraz dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w województwie śląskim.

Tragiczna śmierć posła Litewki

Mandat, który objęła, jest bezpośrednią konsekwencją tragicznych wydarzeń z kwietnia, gdy Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym. Postępowanie w sprawie prowadzi prokuratura, a kierowca samochodu usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Sprawa wciąż pozostaje w toku. Podejrzany obecnie pozostaje na wolności. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Łukasz Litewka był jednym z najbardziej rozpoznawalnych parlamentarzystów Lewicy, znanym również z działalności społecznej i licznych akcji charytatywnych. Jego śmierć była efektem wypadku drogowego – poseł został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem w Dąbrowie Górniczej.

