Tragiczny pożar w Myszkowie. W płomieniach zginął 61-letni mężczyzna

Martyna Urban
2026-05-15 7:41

Tragiczny pożar wybuchł w czwartkowy wieczór w Myszkowie. Ogień pojawił się w budynku gospodarczym przy ulicy Ogrodowej. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej. Niestety, mimo szybkiej interwencji służb, życia 61-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Straż pożarna

i

Autor: PIOTR KAMIONKA/REPORTER/ East News

Tragiczny pożar w Myszkowie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 14 maja wieczorem przy ulicy Ogrodowej w Myszkowie. Po godzinie 20 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz inne służby ratunkowe.

Jak przekazali strażacy, zgłoszenie wpłynęło dokładnie o godzinie 20:31. Ogień pojawił się wewnątrz murowanego budynku gospodarczego o wymiarach około 12 na 8 metrów i wysokości około 5 metrów. 

W trakcie rozpoznania dokonano tragicznego odkrycia. W środku znajdowały się palące się zwłoki 61-letniego mężczyzny.

Jak wynika z informacji przekazanych naszej redakcji przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, ze względu na stan poszkodowanego odstąpiono od udzielania pomocy medycznej. Strażacy przeszukali cały budynek, aby upewnić się, że w środku nie ma innych osób.

Według wstępnych ustaleń pożarem objęty był wyłącznie mężczyzna. Ogień nie rozprzestrzenił się na cały budynek gospodarczy ani sąsiednie zabudowania. Strażacy szybko opanowali sytuację i zabezpieczyli miejsce zdarzenia.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin

Akcja służb trwała kilka godzin i zakończyła się dopiero po północy, około godziny 00:12. Na miejscu pracowali strażacy, policjanci oraz służby odpowiedzialne za ustalenie przyczyn tragedii.

Obecnie śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, w tym to, jak doszło do pojawienia się ognia. Przyczyny śmierci 61-latka oraz źródło pożaru będą przedmiotem dalszego postępowania prowadzonego pod nadzorem prokuratury.

Tragiczne zdarzenie w Myszkowie po raz kolejny pokazuje, jak szybko nawet niewielki pożar może doprowadzić do śmierci człowieka. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz reagowanie na wszelkie oznaki zagrożenia pożarowego

