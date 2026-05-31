Zwierzęta o nim nie zapomniały. Nietypowi goście na grobie posła Litewki

Trzy dni po pożarze, który uszkodził grób Łukasza Litewki i jego otoczenie, w sieci pojawiło się nagranie pokazujące wyjątkową wizytę przy mogile. Na filmie widać gęś Sunny oraz kaczora Wirka, które spokojnie spacerują w pobliżu grobu i piją wodę z przygotowanej miski.

Nagranie opublikował Dariusz Brzeski – podróżnik, edukator i opiekun zwierząt, który od lat przemierza Polskę w towarzystwie swoich nietypowych podopiecznych. Warto podkreślić, że zwierzęta widoczne na nagraniu nie są dzikie. To oswojone ptaki, które od lat towarzyszą Brzeskiemu podczas jego podróży i spotkań edukacyjnych.

W opisie filmu Brzeski zwrócił uwagę nie tylko na sam grób Łukasza Litewki, ale również na problem przemocy, wandalizmu i społecznych podziałów.

GRÓB Łukasza TRZY DNI PO POŻARZE JUŻ PEŁEN. Najdrobniejszych aktów pamięci (...) Czy nie potrafimy unieść się na to i kontynuować tradycje naszych miejsc i społeczności gdzie jest miejsce dla każdego? – napisał.

Autor wpisu nawiązał także do ostatniej aktywności Łukasza Litewki w mediach społecznościowych, dotyczącej przemocy wobec młodego człowieka. W swoim emocjonalnym wpisie wspomniał również o własnych doświadczeniach związanych z wandalizmem oraz podpaleniami miejsc przeznaczonych dla zwierząt.

Nagranie zwróciło uwagę internautów również dlatego, że pokazuje, jak szybko mieszkańcy i sympatycy Łukasza Litewki przywrócili temu miejscu dawny wygląd. Na filmie widać dziesiątki nowych zniczy, kwiaty oraz symbole pamięci pozostawione przez odwiedzających. Ślady po pożarze są już niemal niewidoczne.

Przypomnijmy, że w środę, 27 maja doszło do pożaru w rejonie grobu Łukasza Litewki. Ogień objął pozostawione przy mogile znicze i dekoracje. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło w wyniku zaprószenia ognia od jednego z palących się zniczy. Na szczęście płomienie nie doprowadziły do poważniejszego uszkodzenia nagrobka, jednak zdarzenie wywołało ogromne poruszenie wśród osób odwiedzających cmentarz.

Dariusz Brzeski przemierza Polskę z nietypowymi towarzyszami

Kim jest Dariusz Brzeski? To antropolog, który dzieciństwo i młodość spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia w Houston. Po latach działalności w USA, Kanadzie i na Hawajach wrócił do Polski. Dziś zajmuje się edukacją przyrodniczą, promowaniem relacji międzygatunkowych oraz ochroną rodzimych ras zwierząt.

Największą rozpoznawalność przyniosły mu podróże po Polsce w towarzystwie swoich zwierząt. W jego nietypowej drużynie znajdują się pies Kundelinio, gęś Sunny oraz kaczor Wirek. Zwierzęta regularnie wzbudzają zainteresowanie przechodniów i internautów, przypominając o coraz rzadszym kontakcie człowieka z naturą.

Tym razem ich obecność przy grobie Łukasza Litewki wielu internautów odebrało jako symboliczny gest pamięci. W komentarzach pod nagraniem dominują słowa wzruszenia, a sam film z każdą godziną zdobywa kolejne wyświetlenia.

