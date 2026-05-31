Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Kilkanaście dachów zniszczonych

Sobotnie burze dały się we znaki mieszkańcom wielu regionów Polski, jednak szczególnie dotkliwe skutki nawałnicy odnotowano w województwie opolskim. W Balcarzowicach w powiecie strzeleckim gwałtowny żywioł pozostawił po sobie krajobraz zniszczeń, który wielu mieszkańców porównuje do skutków lokalnej katastrofy.

Silny wiatr uszkodził dachy kilkunastu budynków. W wielu miejscach blaszane elementy pokryć dachowych zostały wyrwane i rozrzucone na znaczne odległości. Na ulicach i posesjach zalegały cegły, fragmenty konstrukcji oraz połamane gałęzie. Uszkodzone zostały również linie energetyczne, a liczne drzewa nie wytrzymały naporu wiatru.

Według aktualnych ustaleń naruszonych zostało 11 budynków, w tym 5 budynków mieszkalnych. Służby na bieżąco monitorują sytuację oraz prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie uszkodzonych obiektów i wsparcie mieszkańców - przekazał Opolski Urząd Wojewódzki.

Strażacy przez wiele godzin prowadzili działania zabezpieczające. Ich głównym zadaniem było osłonięcie uszkodzonych dachów przed kolejnymi opadami oraz usuwanie zagrożeń stwarzanych przez powalone drzewa i elementy budynków.

Ogromne zniszczenia, ale na szczęście bez ofiar

Choć skala zniszczeń jest bardzo duża, służby podkreślają, że najważniejsze jest to, iż nikt nie odniósł obrażeń. Mieszkańcy mówią o ogromnym szczęściu, ponieważ w czasie nawałnicy w powietrzu unosiły się fragmenty dachów i blachy, które mogły stanowić śmiertelne zagrożenie.

Coraz więcej wskazuje na to, że za zniszczenia odpowiadała trąba powietrzna. Taką ocenę przedstawili Polscy Łowcy Burz, którzy analizowali przebieg zjawisk atmosferycznych nad regionem. Według ekspertów nad województwem opolskim przemieszczała się superkomórka burzowa charakteryzująca się silną rotacją. To właśnie ona miała wygenerować krótkotrwały wir powietrzny, który uderzył w Balcarzowice.

Specjaliści zwracają uwagę, że tego typu zjawiska, choć w Polsce stosunkowo rzadkie, mogą powodować bardzo poważne szkody na niewielkim obszarze. Charakter zniszczeń widocznych w Balcarzowicach – punktowe uszkodzenia budynków, zerwane dachy i rozrzucone elementy konstrukcyjne – może wskazywać właśnie na przejście trąby powietrznej.

Mieszkańcy rozpoczęli już porządkowanie swoich posesji i szacowanie strat. W wielu przypadkach konieczne będą kosztowne remonty dachów oraz naprawa uszkodzonych budynków gospodarczych. Służby nadal monitorują sytuację, a eksperci analizują zebrane materiały, które mają pomóc jednoznacznie potwierdzić, czy nad miejscowością rzeczywiście przeszła trąba powietrzna.

Zobaczcie zdjęcia po przejściu trąby powietrznej: