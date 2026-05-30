Policyjna asysta i wzruszające „tak”. Tego ślubu goście długo nie zapomną!

Anna Kisiel
2026-05-30 22:02

Magdalena i Denis, pracujący na co dzień w chorzowskiej policji, powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w niezwykłej, mundurowej oprawie. Uroczystość uświetniła policyjna asysta honorowa, a świeżo upieczonym małżonkom towarzyszyli nie tylko bliscy, ale również liczni znajomi z pracy.

Co to był za ślub! Policjant powiedział „tak" w mundurze, a kościół otoczyła honorowa asysta

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Z informacji przekazanych przez Śląską Policję wynika, że ceremonia zaślubin Magdaleny i Denisa odbyła się w piątek, 22 maja, na terenie Siemianowic Śląskich. Pan młody, pełniący na co dzień służbę w szeregach funkcjonariuszy, złożył małżeńską przysięgę w pełnym umundurowaniu galowym. Zjawiskowy strój nowożeńca stanowił jednak wyłącznie wstęp do niecodziennej oprawy tego szczególnego wydarzenia.

W kościelnych uroczystościach wzięła udział dedykowana policyjna asysta honorowa. Członkowie kompanii honorowej uformowali przed świątynią reprezentacyjny szpaler, uświetniając w ten sposób kluczowe chwile zaślubin. Niezwykle widowiskowo prezentował się zwłaszcza moment opuszczania budynku przez świeżo upieczonych małżonków, którzy przemaszerowali pomiędzy ustawionymi w szyku mundurowymi.

Dla panny młodej ten dzień stanowił również ważne wydarzenie w kontekście zawodowym. Magdalena jest na co dzień zatrudniona jako pracownik cywilny w Komisariacie I Policji w Chorzowie, co nadało uroczystości mocno branżowy charakter.

Wśród zebranych gości pojawiło się szerokie grono bliskich. Oprócz najbliższej rodziny i wieloletnich przyjaciół, na miejscu nie zabrakło licznych współpracowników chorzowskiej komendy, celebrujących wspólnie nowy etap w życiu pary.

Jak oficjalnie zaznacza Śląska Policja, udział honorowej asysty stanowił czytelny symbol szacunku dla policyjnego munduru, bogatych tradycji służby oraz ludzi trwale związanych z tą formacją.

Na zakończenie komunikatu skierowano do pary młodej najszczersze gratulacje. Mundurowi życzyli nowożeńcom nieustającego zdrowia, gorącej miłości, obustronnego wsparcia oraz samych pomyślnych momentów na nowej drodze życia.

