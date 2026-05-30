Policyjna asysta i wzruszające „tak”. Tego ślubu goście długo nie zapomną!

Z informacji przekazanych przez Śląską Policję wynika, że ceremonia zaślubin Magdaleny i Denisa odbyła się w piątek, 22 maja, na terenie Siemianowic Śląskich. Pan młody, pełniący na co dzień służbę w szeregach funkcjonariuszy, złożył małżeńską przysięgę w pełnym umundurowaniu galowym. Zjawiskowy strój nowożeńca stanowił jednak wyłącznie wstęp do niecodziennej oprawy tego szczególnego wydarzenia.

W kościelnych uroczystościach wzięła udział dedykowana policyjna asysta honorowa. Członkowie kompanii honorowej uformowali przed świątynią reprezentacyjny szpaler, uświetniając w ten sposób kluczowe chwile zaślubin. Niezwykle widowiskowo prezentował się zwłaszcza moment opuszczania budynku przez świeżo upieczonych małżonków, którzy przemaszerowali pomiędzy ustawionymi w szyku mundurowymi.

Dla panny młodej ten dzień stanowił również ważne wydarzenie w kontekście zawodowym. Magdalena jest na co dzień zatrudniona jako pracownik cywilny w Komisariacie I Policji w Chorzowie, co nadało uroczystości mocno branżowy charakter.

Wśród zebranych gości pojawiło się szerokie grono bliskich. Oprócz najbliższej rodziny i wieloletnich przyjaciół, na miejscu nie zabrakło licznych współpracowników chorzowskiej komendy, celebrujących wspólnie nowy etap w życiu pary.

Jak oficjalnie zaznacza Śląska Policja, udział honorowej asysty stanowił czytelny symbol szacunku dla policyjnego munduru, bogatych tradycji służby oraz ludzi trwale związanych z tą formacją.

Na zakończenie komunikatu skierowano do pary młodej najszczersze gratulacje. Mundurowi życzyli nowożeńcom nieustającego zdrowia, gorącej miłości, obustronnego wsparcia oraz samych pomyślnych momentów na nowej drodze życia.