Z leżącej w powiecie tarnogórskim gminy Zbrosławice dotarły przykre informacje. W poniedziałek, 26 października 2026 roku, w wieku 110 lat odeszła najstarsza mieszkanka województwa śląskiego Gertrud Anna Frontzek. Komunikat o jej śmierci przekazały władze samorządowe, które zamieściły poruszające pożegnanie seniorki.

Gertrud Anna Frontzek urodziła się w 1916 roku. Przeżyła dwie wojny światowe

Seniorka urodziła się 15 marca 1916 roku w Świętoszowicach. Przyszła na świat w trakcie trwania I wojny światowej, zanim jeszcze Polska powróciła na mapy jako niepodległe państwo.

Przez ponad sto lat swojego życia Gertrud Anna Frontzek obserwowała momenty przełomowe dla losów Polski oraz całej Europy. Doświadczyła dwóch konfliktów światowych, przesunięć granic państwowych, zmian ustrojowych oraz gigantycznego skoku cywilizacyjnego.

Swój wyjątkowy, 110. jubileusz seniorka świętowała w marcu 2026 roku. W uroczystościach urodzinowych towarzyszyli jej wówczas członkowie rodziny, a także delegacja lokalnego samorządu.

Zmarła posiadła tytuł najstarszej obywatelki zarówno w samej gminie Zbrosławice, jak i w całym województwie śląskim.

Gmina Zbrosławice żegna 110-letnią Gertrud Annę Frontzek

Wiadomość o odejściu 110-letniej mieszkanki przekazał Urząd Gminy Zbrosławice. W oficjalnym wpisie urzędnicy zaznaczyli, że zmarła seniorka była dla tamtejszej społeczności osobą niezwykle ważną.

- Pani Gertrud była najstarszą mieszkanką gminy Zbrosławice oraz całego województwa śląskiego. Dla naszej lokalnej społeczności pozostanie postacią niezwykłą – żywym świadkiem historii i niezwykłym wzorem dla kolejnych pokoleń. Synowi, rodzinie oraz wszystkim bliskim Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia – czytamy na profilu facebookowym Urzędu Gminy Zbrosławice.

W taki sposób Gertrud Frontzek świętowała swoje 110. urodziny.

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Pogrzeb Gertrud Anny Frontzek w Ziemięcicach. Kiedy ostatnie pożegnanie?

Ostatnie pożegnanie Gertrud Anny Frontzek zaplanowano na czwartek, 29 października 2026 roku, w miejscowości Ziemięcice.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12.00 mszą świętą żałobną w kościele pw. św. Jadwigi, skąd po zakończeniu nabożeństwa nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz.

Umierając w wieku 110 lat, pani Gertrud zapisała się w pamięci bliskich jako osoba o niezwykłym życiorysie, który zamknął w sobie ponad wiek historii.