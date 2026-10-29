Zmarli w 2026 roku związani z województwem śląskim

Za każdym nazwiskiem kryje się osobna historia. Czasem znana szerokiej publiczności dzięki występom na scenie, książkom czy działalności społecznej. Innym razem zapisana przede wszystkim w pamięci uczniów, pacjentów, współpracowników i mieszkańców jednej miejscowości. Wspominając zmarłych, wracamy również do wydarzeń i miejsc, które współtworzyli.

W naszej galerii przypominamy ludzi kultury i mediów, nauczycieli, naukowców, lekarzy, sportowców, trenerów, duchownych i samorządowców. Są wśród nich osoby rozpoznawalne w całej Polsce oraz postacie szczególnie ważne dla lokalnych społeczności. Ich działalność miała różny zasięg, ale pozostawiła ślad w życiu regionu.

Łukasz Litewka. Pomagał ludziom i zwierzętom

Wśród tegorocznych pożegnań szczególne miejsce zajmuje Łukasz Litewka. Poseł z Sosnowca, wcześniej radny tego miasta, zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Podczas jazdy rowerem został potrącony przez samochód. Miał 36 lat.

Dla wielu osób był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zwrócić się o pomoc. Wokół swoich działań zgromadził społeczność #TeamLitewka. Nagłaśniał zbiórki na leczenie dzieci, pomagał zdobywać sprzęt rehabilitacyjny, wspierał osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Dużą część swojej działalności poświęcał zwierzętom i schroniskom. Media społecznościowe służyły mu do łączenia potrzebujących z tymi, którzy mogli pomóc.

Po jego śmierci mieszkańcy miast regionu organizowali zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Włączyły się w nie szkoły, przedszkola, firmy i lokalne grupy. Był to sposób na pożegnanie posła, ale także na kontynuowanie pomocy, do której zachęcał.

Ich głosy, książki i role pozostaną z nami

W tym roku odszedł również Alojzy Lysko, pisarz, nauczyciel i regionalista z Bojszów. W swoich książkach zachowywał pamięć o śląskich rodzinach, ich codzienności i wojennych losach. Pozostawił m.in. „Duchy wojny” oraz „Jak Niobe. Opowieść Górnośląską”. Jego twórczość pomagała kolejnym pokoleniom poznawać historię własnego regionu.

Słuchacze Radia Katowice pożegnali Macieja Bakesa, wieloletniego dziennikarza i byłego redaktora naczelnego rozgłośni. Przez dekady prowadził „Zielony telefon”, przybliżając sprawy ochrony środowiska. Był też jednym z głosów audycji poświęconych śląskiej kulturze i gwarze.

Zmarli także Aleksandra Zawieruszanka, aktorka urodzona w Bielsku, znana m.in. z „Rzeczpospolitej babskiej”, oraz Mirosław Krawczyk, który przez część swojej kariery występował w Teatrze Śląskim w Katowicach. Ich role przypominają, że związki artystów z naszym województwem nie zawsze kończyły się wraz z wyjazdem do innego miasta. Pozostawały częścią ich biografii i historii miejscowych scen.

Zobaczcie galerię osób, które pożegnaliśmy od 1 stycznia do 27 października 2026 roku. Przypominamy ich zdjęcia, najważniejsze dokonania i miejsca, z którymi byli związani.

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Wspominamy zmarłych związanych z województwem śląskim

W galerii przypominamy również nauczycieli, naukowców, lekarzy, trenerów, duchownych, przedsiębiorców i samorządowców. Ludzi, których dorobek można odnaleźć w książkach i publikacjach, ale też w działających instytucjach, klubach oraz wspomnieniach ich wychowanków.

Nie wszyscy urodzili się w naszym województwie i nie wszyscy spędzili tutaj całe życie. Łączyły ich z nim szkoła, praca, rodzina lub działalność społeczna i artystyczna. Dlatego obok osób kojarzonych z regionem od razu znajdują się także nazwiska, których śląskie, zagłębiowskie czy beskidzkie związki warto przypomnieć.