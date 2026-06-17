Znaleziono ją przy dworcu PKP. Wciąż nie wiadomo, kim jest

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI Policji w Katowicach prowadzą działania mające na celu ustalenie tożsamości kobiety, która została odnaleziona w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku, w rejonie dworca PKP w Katowicach. Z nieustalonych dotąd przyczyn kobieta nie posiadała przy sobie informacji pozwalających na potwierdzenie jej danych. Obecnie znajduje się pod opieką personelu medycznego w jednym z katowickich szpitali.

Policjanci sprawdzają wszystkie możliwe tropy, jednak dotychczasowe działania nie doprowadziły do ustalenia, kim jest kobieta. W związku z tym zdecydowano się opublikować jej rysopis i zwrócić się z prośbą o pomoc do mieszkańców Katowic i okolic.

Oto rysopis kobiety, której dotąd nie ustalono tożsamości

Według przekazanych informacji kobieta ma około 45 lat, jest szczupłej budowy ciała i mierzy około 165 centymetrów wzrostu. Ma krótkie włosy, zielone duże oczy i makijaż permanenty brwi. W chwili odnalezienia ubrana była w czarne spodnie, granatowy sweter, czarną bluzę z kapturem oraz czarne buty typu pantofle.

Każdy, kto rozpoznaje kobietę lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszony jest o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod numerami telefonu 47 851 25 55 oraz 47 851 26 66. Informacje można przekazać również, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się kluczowa i przyczynić się do ustalenia danych kobiety oraz do odnalezienia jej bliskich. Nadal nie wiadomo, czy kobiety pochodzi z województwa śląskiego czy jest spoza.