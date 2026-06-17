Nie wiadomo, kim jest. Katowiccy policjanci publikują rysopis i apelują o pomoc

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-17 6:41

Katowiccy policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety odnalezionej w pobliżu dworca PKP. Do tej pory przeprowadzone czynności nie pozwoliły ustalić jej danych osobowych. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu, a funkcjonariusze liczą, że publikacja jej rysopisu oraz informacji dotyczących wyglądu pomoże dotrzeć do osób, które ją rozpoznają.

Kobieta z katowic
Autor: Policja Katowice/ Materiały prasowe

Znaleziono ją przy dworcu PKP. Wciąż nie wiadomo, kim jest

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu VI Policji w Katowicach prowadzą działania mające na celu ustalenie tożsamości kobiety, która została odnaleziona w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku, w rejonie dworca PKP w Katowicach. Z nieustalonych dotąd przyczyn kobieta nie posiadała przy sobie informacji pozwalających na potwierdzenie jej danych. Obecnie znajduje się pod opieką personelu medycznego w jednym z katowickich szpitali.

Policjanci sprawdzają wszystkie możliwe tropy, jednak dotychczasowe działania nie doprowadziły do ustalenia, kim jest kobieta. W związku z tym zdecydowano się opublikować jej rysopis i zwrócić się z prośbą o pomoc do mieszkańców Katowic i okolic.

Polecany artykuł:

Czeskie pociągi wrócą na polskie tory? RegioJet planuje nowe trasy ze Śląska do…

Oto rysopis kobiety, której dotąd nie ustalono tożsamości

Według przekazanych informacji kobieta ma około 45 lat, jest szczupłej budowy ciała i mierzy około 165 centymetrów wzrostu. Ma krótkie włosy, zielone duże oczy i makijaż permanenty brwi. W chwili odnalezienia ubrana była w czarne spodnie, granatowy sweter, czarną bluzę z kapturem oraz czarne buty typu pantofle.

Każdy, kto rozpoznaje kobietę lub posiada informacje, które mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, proszony jest o kontakt z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pod numerami telefonu 47 851 25 55 oraz 47 851 26 66. Informacje można przekazać również, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się kluczowa i przyczynić się do ustalenia danych kobiety oraz do odnalezienia jej bliskich. Nadal nie wiadomo, czy kobiety pochodzi z województwa śląskiego czy jest spoza. 

Kobieta z katowic
Autor: Policja Katowice/ Materiały prasowe
Kobieta
katowice
Policja