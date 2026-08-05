Nie żyje wybitny naukowiec - Józef Koszul

W wieku 86 lat zmarł prof. Józef Koszkul – naukowiec, wykładowca i wieloletni pracownik Politechniki Częstochowskiej. O jego śmierci, która nastąpiła 1 sierpnia, poinformowała uczelnia.

Prof. Koszkul przez lata był związany z częstochowską politechniką. Pełnił m.in. funkcję dyrektora Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją, dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, a także prorektora ds. rozwoju i współpracy z zagranicą.

Urodził się w 1938 roku w Barcicach koło Nowego Sącza. Był absolwentem Technikum Kolejowego w Nowym Sączu, a następnie ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. W 2001 roku otrzymał tytuł profesora.

Zanim rozpoczął karierę akademicką, zdobywał doświadczenie w przemyśle. Pracę zawodową rozpoczął w Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury w Krakowie, gdzie pracował jako konstruktor. W latach 1964–1970 był związany z Częstochowskimi Zakładami Materiałów Biurowych, gdzie pełnił funkcję głównego technologa.

To on stworzył serię długopisów i piór Zenith

To właśnie tam miał swój udział w opracowaniu serii piór i długopisów Zenith, które na lata zapisały się w historii polskiego przemysłu. Historia zakładu sięga jeszcze okresu przedwojennego. W 1934 roku w Częstochowie powstała Fabryka Wiecznych Piór „Omega”. Po II wojnie światowej zakład został znacjonalizowany, a z czasem rozpoczął produkcję piór i innych materiałów biurowych.

Jak wspominał prof. Koszkul, w latach 60. zakład próbował poprawić jakość swoich produktów. W tym celu sprowadzono maszyny i technologie z Chin, które pozwoliły rozpocząć produkcję piór wzorowanych na rozwiązaniach znanej marki Parker.

Profesor opowiadał, że jednym z wyzwań było opracowanie odpowiednich stalówek. W swoich wspomnieniach przywoływał historię wyjazdu do Warszawy po złoto potrzebne do ich produkcji. Ostatecznie jednak okazało się, że materiał nie spełniał oczekiwań, a zespół zdecydował się wykorzystać stal nierdzewną.

Jego zespół opracował także własną metodę przecinania stalówek z irydową kulką na końcu, która została opatentowana w 1967 roku.

Kolejnym sukcesem były długopisy Zenith, które również nawiązywały konstrukcyjnie do popularnych zagranicznych modeli. Najbardziej znanym produktem stał się Zenith 7 – charakterystyczny długopis z ośmioboczną górną częścią, którego pierwsza wersja powstała w 1971 roku.

Po zakończeniu pracy w przemyśle prof. Koszkul rozwijał karierę naukową. Był związany m.in. z Instytutem Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Artykułów Powszechnego Użytku. W 1976 roku rozpoczął pracę na Politechnice Częstochowskiej, gdzie doprowadził do utworzenia Katedry Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Zarządzania Produkcją.

To oni zmarli w minionych miesiącach:

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Nie tylko twórca - przede wszystkim naukowiec

Był autorem i współautorem ponad 200 publikacji naukowych, 14 książek oraz 10 patentów. Angażował się także w działalność społeczną i zawodową – od 1972 roku kierował Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP w Częstochowie. Był również jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.

Za swoją działalność naukową i społeczną otrzymał wiele wyróżnień, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Józef Koszkul pozostanie w pamięci nie tylko jako ceniony naukowiec i wykładowca, ale także jako człowiek, który miał swój udział w stworzeniu produktu znanego przez całe pokolenia Polaków.