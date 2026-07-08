Tysiące młodych chrześcijan zawitało do Kokotka

Kokotek koło Lublińca ponownie stał się miejscem spotkania młodych ludzi, którzy chcą przeżywać swoją wiarę w nowoczesny i radosny sposób. Od poniedziałkowego poranka teren ośrodka wypełniał się uczestnikami przyjeżdżającymi z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy. Wielu z nich spędza cały tydzień na polu namiotowym nad stawem Posmyk, tworząc wyjątkową festiwalową wspólnotę.

Pierwszy dzień rozpoczął się od rejestracji uczestników i oficjalnego otwarcia wydarzenia. Wieczorem odbyła się uroczysta Msza Święta inaugurująca festiwal, a atmosferę święta dopełniło Starter Party z koncertem zespołu M4IN. Już od pierwszych godzin było widać, że Festiwal Życia to znacznie więcej niż tradycyjne rekolekcje.

Wtorek przyniósł pierwszy pełny dzień programu. Uczestnicy wysłuchali konferencji biochemika i popularyzatora nauki dr. Mariusza Gogóła poświęconej relacjom między nauką i wiarą. Rozpoczęły się także warsztaty tematyczne, które przez kolejne dni pozwolą rozwijać zarówno pasje, jak i życie duchowe. Wieczorem scenę przejęli Anatom i Cukier, łącząc chrześcijański przekaz z nowoczesnym brzmieniem.

Największy chrześcijański festiwal młodzieżowy w Polsce

Festiwal Życia od kilku lat uznawany jest za największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce. Każdego roku do Kokotka przyjeżdżają tysiące uczestników, którzy przez tydzień mieszkają pod namiotami i uczestniczą w bogatym programie obejmującym modlitwę, Eucharystię, konferencje, koncerty, warsztaty sportowe, artystyczne i integracyjne.

Organizatorzy od początku podkreślają, że ich celem jest pokazanie, iż wiara może być przeżywana z radością, autentycznie i we wspólnocie rówieśników. To właśnie połączenie duchowości z atmosferą letniego festiwalu sprawiło, że wydarzenie zdobyło popularność w całym kraju.

Historia wydarzenia sięga 2018 roku. Festiwal powstał z inicjatywy diecezji gliwickiej jako kontynuacja wcześniejszych spotkań młodzieży organizowanych w Kokotku od wielu lat. Organizatorzy postawili sobie za cel stworzenie wydarzenia, które połączy rekolekcje z profesjonalnie przygotowanym festiwalem muzycznym i wakacyjnym wypoczynkiem.

Z roku na rok przedsięwzięcie rosło. Dziś Festiwal Życia gromadzi uczestników z niemal wszystkich diecezji w Polsce, a także Polaków mieszkających za granicą oraz gości z innych krajów. Charakterystycznym symbolem wydarzenia stało się pole namiotowe nad stawem Posmyk, gdzie przez tydzień powstaje prawdziwe festiwalowe miasteczko.

Wiara, muzyka i wspólnota

Program tegorocznej edycji ponownie łączy codzienną Eucharystię, konferencje znanych duszpasterzy i świeckich ewangelizatorów z koncertami, sportową rywalizacją i wieczorami uwielbienia. Na scenie wystąpią m.in. Exodus 15, Diiya, Skytech i C-Bool, a jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń będzie piątkowy wieczór uwielbienia oraz czwartkowy Bieg Festiwalowicza.

Przez cały tydzień uczestnicy pokazują, że młody Kościół może być pełen energii, otwartości i radości. Właśnie ta atmosfera sprawia, że wielu z nich wraca do Kokotka każdego roku.

Zobacz galerię zdjęć z pierwszego i drugiego dnia Festiwalu Życia 2026.