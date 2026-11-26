Koszmar zaczął się na Uniwersytecie Śląskim. Stalker nękał studentki

O Aleksandrze z Tychów zrobiło się głośno już w 2019 r. Wówczas historię prześladowanych studentek Uniwersytetu Śląskiego opisywał m.in. „Super Express”. Początkowo nic nie wskazywało na to, że zwykłe studenckie nieporozumienia przerodzą się w wielomiesięczny koszmar.

Jak relacjonowały wówczas studentki, wszystko zaczęło się od konfliktu na jednej z grup w mediach społecznościowych. Z czasem sytuacja stawała się coraz poważniejsza. Pod zdjęciami młodych kobiet pojawiały się wulgarne komentarze, a mężczyzna zakładał kolejne fałszywe profile, często działał pod pseudonimem "Mały Jeż". Nie pomagało blokowanie jego kont ani szukanie wsparcia u pracowników uczelni.

– Chore jest, jak on ma to wszystko przemyślane i jak konsekwentnie działa na rzecz tego, żeby uprzykrzyć ludziom życie – mówiła w 2019 r. jedna ze studentek w rozmowie z „Super Expressem”.

Z czasem internetowe ataki zaczęły dotykać również znajomych i bliskich pokrzywdzonych. Nie oszczędził nawet rzeczniczki dyscyplinarnej uczelni, która zajmowała się jego sprawą.

Wyrzucili go z uczelni. Później trafił za kratki

W listopadzie 2019 r. nastąpił przełom. Jak informowało wówczas Radio ESKA, po dziewięciu miesiącach intensywnego śledztwa policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Tychów. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. gróźb karalnych, uporczywego nękania oraz bezprawnego wykorzystywania wizerunku pokrzywdzonych.

Aleksander został wydalony z Uniwersytetu Śląskiego. W sprawie, w której pokrzywdzonych było łącznie 20 kobiet, usłyszał kilkadziesiąt zarzutów. Ostatecznie został skazany na rok pozbawienia wolności.

Pobyt za kratkami nie okazał się jednak końcem tej historii. W 2023 r., już po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, media ponownie zaczęły informować o nękaniu zawodniczek Czarnych Sosnowiec.

Piłkarki Czarnych Sosnowiec przeżywały koszmar. Jedna rozważała zakończenie kariery

Wśród pokrzywdzonych znalazła się m.in. Dorota Hałatek. Piłkarka w programie „Interwencja” opowiadała, że obraźliwe komentarze dotyczyły nie tylko jej samej, ale również członków jej rodziny.

– Bałam się, widziałam, jak szybko jego działalność się rozszerza. (...) Bałam się po prostu o moją rodzinę – mówiła zawodniczka, której relację przytaczał również „Super Express”.

Skala nękania była tak duża, że piłkarka rozważała nawet zakończenie sportowej kariery. Dopiero pomoc psychologa pozwoliła jej poradzić sobie z sytuacją i kontynuować grę.

– Przez pięć lat nękał bardzo piłkarki – odbijało się to na nich bardzo psychicznie. Przede wszystkim skupił się na trzech, czterech osobach, a reszta dostawała rykoszetem, kiedy ktoś próbował się postawić. Pisał takie rzeczy, które mogły powodować problemy z kontraktami sponsorskimi dziewczyn, bo były takie sytuacje, że nie mogły publikować swoich treści – mówi Grzegorz Majewski, wiceprezes KKS Czarni Antrans Sosnowiec, w rozmowie z TVP3 Katowice.

Stalker z UŚ zatrzymany:

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Nawet kilkadziesiąt obraźliwych komentarzy dziennie. Piłkarki bały się o życie

Skala prześladowania była ogromna. Aleksander K. potrafił atakować w internecie nawet kilka osób jednocześnie. Treści zamieszczane pod zdjęciami zawodniczek były wyjątkowo wulgarne i obraźliwe. Niektóre z pokrzywdzonych przyznawały, że zaczęły obawiać się o własne życie.

– To były komentarze internetowe w bardzo dużych ilościach, bo tego było nawet kilkadziesiąt dziennie dotyczące jednej osoby, a on potrafił dziennie 10 osób atakować. W zasadzie osoba oskarżonego jest osobą bezrobotną i cały – mam wrażenie – czas poświęca właśnie na uporczywe nękanie, przede wszystkim dziewczyn, w internecie – mówił TVP3 Katowice Marek Bańczyk, pełnomocnik pokrzywdzonych.

Stalker prawomocnie skazany. To jednak nie koniec

W 2026 r. Sąd Rejonowy w Tychach skazał Aleksandra K. na trzy lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności za nękanie zawodniczek Czarnych Sosnowiec. Mężczyzna odwołał się od wyroku, jednak sąd drugiej instancji nie uwzględnił apelacji i utrzymał orzeczenie w mocy. Wyrok jest już prawomocny.

Tymczasem w środę, 25 listopada, rozpoczął się kolejny proces Aleksandra K. Sprawa również dotyczy uporczywego nękania piłkarek sosnowieckiego klubu, jednak obejmuje późniejszy okres.

Mężczyzna pojawił się w budynku sądu, ale kiedy rozpoczęła się rozprawa, nie zdecydował się wejść na salę. Do nowych zarzutów się nie przyznaje.

– To są zarzuty o charakterze stalkingu. Oskarżony uważa, że jest pomawiany – przekazał TVP3 Katowice Paweł Szajdak, obrońca Aleksandra K.

Niezależnie od przebiegu nowego procesu mężczyzna musi odbyć karę orzeczoną w poprzedniej sprawie. Sąd Rejonowy w Tychach ma wystawić nakaz doprowadzenia skazanego do zakładu karnego.