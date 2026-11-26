Diecezja sosnowiecka i kolejny skandal. Ksiądz Janusz usłyszał zarzuty w prokuraturze

Śledczy z Sosnowca prowadzą postępowanie przeciwko kolejnemu duchownemu z diecezji sosnowieckiej, którą wcześniej wstrząsały liczne afery obyczajowe, pedofilskie, seksualne i narkotykowe. Sprawa dotyczy przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniej dziewczynki i dorosłej kobiety.

Przesłuchany w prokuraturze kapłan nie przyznał się do winy. Na razie nie wiadomo, czy kuria wyciągnie wobec niego konsekwencje.

Śledczy bardzo oszczędnie przekazują informacje na temat tego postępowania. W środę, 25 listopada, po południu ksiądz Janusz stawił się na wezwanie prokuratora z I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Przedstawiono mu tam dwa zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dwóch osób.

Pierwszy z zarzucanych księdzu czynów miał mieć miejsce wiosną 2009 roku. Według śledczych duchowny miał wtedy wielokrotnie dopuszczać się „innych czynności seksualnych” wobec małoletniej dziewczynki. Z ustaleń prokuratury wynika, że kapłan miał wykorzystywać zależność psychiczną pokrzywdzonej, a także stosować wobec niej przemoc.

Zarzuty dla księdza Janusza z Sosnowca. Śledczy mówią o kolejnej pokrzywdzonej

Drugie przestępstwo miało zostać popełnione dwa lata później, na początku 2011 roku. Duchowny miał wówczas dopuścić się napaści seksualnej na dorosłą kobietę, której dokładnego wieku prokuratura na razie nie podaje. Zgodnie z ustaleniami śledczych ksiądz miał użyć przemocy, aby zmusić pokrzywdzoną do poddania się „innym czynnościom seksualnym”.

Podejrzany ksiądz Janusz nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura nie kierowała wniosku o tymczasowe aresztowanie kapłana. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, co oznacza obowiązek regularnego stawiania się w wyznaczonym komisariacie.

Na duchownego nałożono również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na mniej niż 100 metrów. Decyzją prokuratora ksiądz ma także zakaz prowadzenia z dziećmi zajęć o charakterze edukacyjnym oraz wychowawczym.

Kilkanaście zarzutów dla duchownych w Diecezji Sosnowieckiej: