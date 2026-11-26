Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Rybniku

Jakość powietrza w naszym mieście została dziś oceniona jako dobra. Chociaż zimowy poranek przyniósł przymrozek i bardzo słaby wiatr, który w okresie grzewczym bywa przyczyną kumulowania się dymu z kominów, to poranne wskaźniki zanieczyszczeń są dla nas korzystne. Mieszkańcy Rybnika mogą bez obaw przewietrzyć swoje mieszkania oraz wybrać się na spacer z dziećmi czy poranny trening na świeżym powietrzu.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalna polska norma dobowy dla pyłu PM10 (drobinek brudu unoszących się w powietrzu) wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobszego pyłu PM2.5 krajowe przepisy wyznaczają normę roczną na poziomie 20 µg/m³, dlatego warto odnosić się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która sugeruje bezpieczny limit dobowy w wysokości 15 µg/m³.

Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na lokalnej stacji:

Rybnik, ul. Borki (pomiar z godziny 08:00) – pył PM10: 39.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), pył PM2.5: 33.8 µg/m³ (indeks: dobry).

Stężenie pyłu PM10 na poziomie 39.2 µg/m³ stanowi niespełna 78% dopuszczalnej normy dobowej, co oznacza stężenie mieszczące się w bezpiecznych granicach. Poziom pyłu PM2.5 przekracza wprawdzie dobową rekomendację WHO, jednak według polskich kryteriów oceny jakości powietrza jego wartość wciąż plasuje się w bezpiecznym przedziale.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje, gdy dym z domowych pieców i spalin samochodowych miesza się z zimnym, stojącym powietrzem. Drobne cząstki pyłu mogą wnikać głęboko do płuc, wywołując podrażnienia dróg oddechowych. Złotą zasadą każdego mieszkańca powinno być regularne sprawdzanie wskaźnika jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, co jest szczególnie ważne dla dzieci, seniorów oraz osób z chorobami serca i układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie