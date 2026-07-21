Tunel na S1 całkowicie zamknięty. Kierowców czekają objazdy

Od 20 lipca do 3 sierpnia 2026 roku kierowcy podróżujący drogą ekspresową S1 przez Beskidy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Całkowicie zamknięty został tunel w Lalikach – jeden z kluczowych elementów trasy prowadzącej w kierunku granicy ze Słowacją.

To oznacza, że kierowcy nie przejadą odcinkiem między tunelem Emilia a węzłem Rajcza. GDDKiA wyznaczyła objazdy, jednak ich przebieg zależy m.in. od masy pojazdu oraz kierunku, z którego nadjeżdżają kierowcy.

Powodem zamknięcia nie jest awaria ani krótkotrwałe utrudnienie. Na odcinku S1 między tunelem Emilia a węzłem Rajcza prowadzona jest kompleksowa wymiana nawierzchni.

Drogowcy muszą sfrezować starą warstwę asfaltu, a następnie ułożyć nową na całej szerokości jezdni. Prace obejmują około dwukilometrowy odcinek tunelowy wraz z drogami dojazdowymi. Zakres robót sprawił, że utrzymanie ruchu w czasie remontu nie jest możliwe.

Wypadek w tunelu w Lalikach:

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Dlaczego nie ma ruchu wahadłowego?

Wielu kierowców zastanawia się, dlaczego tunel został zamknięty całkowicie, zamiast wprowadzić ruch wahadłowy. GDDKiA wskazuje przede wszystkim na względy bezpieczeństwa.

W zamkniętej przestrzeni tunelu prowadzenie prac przy przejeżdżających samochodach byłoby niebezpieczne zarówno dla robotników, jak i kierowców. Dodatkowo długość tunelu i dojazdów utrudniałaby bezpieczne sterowanie ruchem.

Pełne zamknięcie pozwala również znacznie szybciej przeprowadzić remont. Dzięki temu prace mają zakończyć się w ciągu dwóch tygodni, zamiast ciągnąć się znacznie dłużej przy częściowym utrzymaniu ruchu.

Termin zamknięcia tunelu nie jest przypadkowy. W tym samym czasie prowadzone są również prace po słowackiej stronie granicy. Do 17 sierpnia trwa tam remont autostrady D3, obejmujący m.in. tunele Svrčinovec i Poľana. GDDKiA zdecydowała więc o skoordynowaniu obu inwestycji.

Dzięki temu utrudnienia dla ruchu międzynarodowego zostały skumulowane w jednym okresie. Alternatywą byłoby rozciągnięcie problemów komunikacyjnych na kolejne tygodnie.

Tak wyglądają objazdy

Kierowcy pojazdów o masie do 15 ton mogą korzystać z trasy:

węzeł „Laliki” → DW943 → droga gminna (stara DK69) → węzeł „Rajcza”.

Większe pojazdy muszą korzystać z innych rozwiązań. Kierowcy samochodów o masie powyżej 15 ton jadący od strony Słowacji mogą zawrócić przy byłym przejściu granicznym w Zwardoniu lub na węźle „Rajcza”.

Kierowcy jadący od strony Żywca mogą zawrócić na rondzie w Milówce lub na węzłach „Przybędza”, „Milówka” i „Laliki”. Z kolei pojazdy jadące od strony Bielska-Białej mogą na węźle „Bielsko-Biała Komorowice” kierować się na drogę S52 w stronę Cieszyna.

Kiedy tunel zostanie ponownie otwarty?

Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane problemy, remont ma zakończyć się 3 sierpnia 2026 roku o godzinie 23:00.

GDDKiA zapewnia, że termin jest realny, a wykonawca prowadzi prace w trybie przyspieszonym. Do tego czasu kierowcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i dokładnie sprawdzać trasę przed wyruszeniem w podróż przez Beskidy.