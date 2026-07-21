„Jak czegoś nie możesz znaleźć, idź do Dybały”

Sklep Dybała przy ulicy Katowickiej 14 przez lata był jednym z najbardziej charakterystycznych punktów handlowych w Świętochłowicach. Dla kolejnych pokoleń mieszkańców był miejscem, do którego przychodziło się po rzeczy potrzebne w domu, ale także po drobiazgi, których nie można było znaleźć nigdzie indziej.

Teraz na drzwiach sklepu pojawiła się kartka, która dla wielu mieszkańców oznacza koniec pewnej epoki: „Likwidacja sklepu”.

Sklep jest jeszcze otwarty. Obecnie można zrobić w nim zakupy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17, a w soboty od 9 do 13. Nie wiadomo, do kiedy sklep pozostanie otwarty, właściciel nie podał konkretnej daty.

Od artykułów elektrycznych po kosmetyki i biżuterię

Dybała specjalizował się przede wszystkim w sprzedaży artykułów przemysłowych i elektrycznych. Przez lata oferta sklepu była jednak znacznie szersza. Można było tam kupić także kosmetyki, biżuterię i wiele innych produktów. Dla mieszkańców Świętochłowic sklep często był miejscem, w którym można było znaleźć rzeczy trudno dostępne w innych punktach.

Nic dziwnego, że przez lata przylgnęło do niego powiedzenie, które do dziś wspominają mieszkańcy:

„Jak czegoś nie możesz znaleźć, idź do Dybały. Tam wszystko mają”. „Zawsze szło tam kupić wszystko, co było potrzebne”

Informacja o likwidacji sklepu publikowana w mediach społecznościowych wywołała falę wspomnień wśród internautów. Wielu mieszkańców podkreśla, że Dybała był czymś więcej niż zwykłym sklepem.

– A pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem, to zawsze się mówiło: „Jak czegoś nie możesz znaleźć, idź do Dybały, tam wszystko mają”. I tak było. Zawsze szło tam kupić wszystko, co było potrzebne – wspomina jedna z internautek.

Inni zwracają uwagę na wyjątkowy charakter sklepu i jego szeroki asortyment.

– Wspomnienia wspomnieniami, ale był to jeszcze jedyny sklep, gdzie można było kupić kosmetyki, biżuterię i wiele innych gadżetów. Sklep Dybała był częścią historii tego miasta. Szkoda – czytamy w komentarzach.

Wśród komentarzy pojawiły się także wspomnienia osób, które dziś już nie mieszkają w Świętochłowicach, ale pamiętają kultowy sklep z czasów dzieciństwa i młodości.

– Dawno już nie mieszkam w Świętochłowicach, moim rodzinnym mieście, ale często bywałam w tym sklepie, bo nawet w tych trudnych czasach można było tam kupić prawie wszystko. Pozdrawiam wszystkich klientów „Dybały” – napisała jedna z internautek.

Świętochłowice na zdjęciach:

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Ponad 125 lat historii

Sklep przy ulicy Katowickiej 14 rozpoczął działalność w 1899 roku. Oznacza to, że przez ponad 125 lat był świadkiem zmieniającej się historii miasta, przemian ustrojowych, rozwoju handlu i kolejnych pokoleń mieszkańców.

Dziś jego historia dobiega końca. Dla wielu Świętochłowiczan zamknięcie Dybały będzie jednak czymś więcej niż likwidacją kolejnego sklepu.