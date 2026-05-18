Dramatyczne sceny w Radzionkowie. Wtargnął do domu i oddał strzały, policja pokazała wizerunek

Strzały w Radzionkowie

Do opisywanego zdarzenia doszło wieczorem 16 stycznia przy ulicy Długiej w Radzionkowie. Nieznany sprawca wtargnął do jednego z domów jednorodzinnych i oddał strzały z broni palnej. Na całe szczęście nikogo nie zranił.

Od momentu ataku mundurowi nieustannie pracują nad ustaleniem personaliów napastnika. W połowie maja, za przyzwoleniem Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach, funkcjonariusze opublikowali portret pamięciowy oraz zapisy z kamer monitoringu zarejestrowane w dniu zdarzenia.

Poszukiwany to szczupły mężczyzna w wieku około 45 lat, mierzący mniej więcej 170 centymetrów wzrostu.

"Twarz trójkątna, cera normalna, ciemny (gęsty) kilkudniowy zarost, oczy ciemne, okulary korekcyjne w czarnych grubych oprawkach" - opisują mundurowi.

W dniu zdarzenia mężczyzna był ubrany w czarne spodnie, szarą kurtkę z kapturem, białe buty oraz zimową czapkę, na której widniał napis "Pitbull".

Policja czeka na informacje

Mundurowi wystosowali do mieszkańców specjalny komunikat z prośbą o wsparcie w namierzeniu uciekiniera.

"Jeśli rozpoznajesz mężczyznę z nagrań lub zdjęcia - powiadom nas. Informacje można przekazywać bezpośrednio pod numerami telefonu: 47 853 42 80, 47 853 42 86, 47 853 42 55 lub alarmowy 112, a także drogą mailową na adres: [email protected]" - zaapelowali, zapewniając, że informatorzy pozostaną anonimowi.

