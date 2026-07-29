Tragedia, która wstrząsnęła Sosnowcem

Do tragedii doszło we wtorek, 28 lipca, w jednym z mieszkań na terenie Sosnowca. Początkowo służby informowały jedynie o odnalezieniu dwóch ciał i rannym świadku. Z najnowszych ustaleń prokuratury wynika jednak, że sprawa ma znacznie bardziej dramatyczny przebieg.

Jak przekazał Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, w zdarzeniu zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Dramat miał rozegrać się pomiędzy 36-letnim mężczyzną oraz jego rodzicami.

– Choć ustalenia sprawy na ten moment mają bardzo wstępny charakter, to już teraz mogę przekazać, iż jedną z rozważanych wersji śledczych jest ta zakładająca, że inicjatorem zajścia był rzeczony 36-latek – przekazał radiu "ESKA" prokurator.

Według dotychczasowych ustaleń mężczyzna miał zaatakować swoich rodziców przy użyciu ostrego narzędzia. Ofiarą ataku padła 56-letnia kobieta, która poniosła śmierć. Jej mąż, 59-letni mężczyzna, został poważnie ranny i trafił do szpitala.

Chwilę później 36-latek miał odebrać sobie życie.

– Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie – poinformował Bartosz Kilian.

Śledczy badają motyw

Prokuratura podkreśla, że wszystkie ustalenia są na bardzo wczesnym etapie. Jedną z kwestii, które mają zostać wyjaśnione, jest motyw działania 36-latka.

– Istnieje prawdopodobieństwo, że badane zajście miało motyw, jednak obecnie nie jest możliwe przekazanie bardziej precyzyjnych informacji w tym przedmiocie – przekazał rzecznik.

Po przybyciu służb ratunkowych rannemu 59-latkowi udzielono pomocy medycznej. Ze względu na charakter obrażeń konieczne było przewiezienie go do szpitala. Śledczy czekają na zgodę lekarza, aby móc przesłuchać mężczyznę.

W sprawie wszczęto dwa odrębne śledztwa. Pierwsze dotyczy podejrzenia zabójstwa 56-letniej kobiety oraz usiłowania zabójstwa jej męża. Drugie ma wyjaśnić okoliczności śmierci 36-letniego mężczyzny.

Prokuratorzy oraz policjanci nadal prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg rodzinnego dramatu, do którego doszło w Sosnowcu.

Syn zabił ojca. Tragedia w Sosnowcu: