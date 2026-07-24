To największe miasto we wschodniej części województwa śląskiego. Jego ozdobą są piękne pałace i kościoły [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-07-24 14:29

Sosnowiec, największe miasto Zagłębia Dąbrowskiego i ważny ośrodek województwa śląskiego, to miejsce o zaskakująco bogatej historii i licznych zabytkach. Choć kojarzony głównie z przemysłem, jego dzieje sięgają setki lat wstecz, a na jego terenie znajdują się wspaniałe pałace, zamki i unikatowe obiekty sakralne, które świadczą o wielokulturowej przeszłości regionu. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Sosnowiec to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Zachwyca unikatowymi zabytkami

Historia terenów dzisiejszego Sosnowca jest znacznie starsza niż samego miasta. Pierwsze udokumentowane wzmianki o osadach takich jak Klimontów, Milowice czy Zagórze pochodzą już z 1228 roku. Z kolei nazwa, która dała początek miastu, najprawdopodobniej wywodzi się od borów sosnowych i pojawiła się w źródłach w XVII wieku.

Prawdziwy przełom w rozwoju nastąpił w XIX wieku. Budowa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, której linia dotarła do granicy w Maczkach w 1848 roku, a następnie połączenie jej z siecią pruską w 1859 roku, dały potężny impuls do rozwoju. W regionie pojawili się przedsiębiorcy, tacy jak rody Schönów, Dietlów czy Renardów, którzy inwestując w górnictwo i hutnictwo, przyczynili się do dynamicznej industrializacji. W efekcie, z inicjatywy lokalnych przemysłowców, car Mikołaj II wydał 10 czerwca 1902 roku ukaz, na mocy którego połączono wsie Stary i Nowy Sosnowiec, Sielec, Pogoń i inne, tworząc miasto Sosnowice. W momencie powstania liczyło ono blisko 60 tysięcy mieszkańców.

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Nowo powstałe miasto rozwijało się w błyskawicznym tempie. Już w 1906 roku, z liczbą mieszkańców przekraczającą 63 tysiące, Sosnowiec stał się trzecim pod względem wielkości miastem Królestwa Polskiego, ustępując jedynie Warszawie i Łodzi. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku został włączony do województwa kieleckiego. Okres II wojny światowej przyniósł tragiczne skutki – miasto wcielono bezpośrednio do Rzeszy, a planowa eksterminacja ludności żydowskiej i polskiej inteligencji doprowadziła do drastycznego spadku liczby mieszkańców ze 130 tysięcy do zaledwie 86 tysięcy.

Po wojnie, w okresie PRL, Sosnowiec ponownie stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym. W latach 50. i 70. do jego granic przyłączano kolejne miejscowości, m.in. Niwkę, Klimontów, Zagórze oraz Kazimierz Górniczy, co ukształtowało jego współczesny obszar.

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Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Mimo przemysłowego charakteru, Sosnowiec może poszczycić się wieloma cennymi zabytkami, które są świadectwem jego historii.

  • Zamki i pałace. Do najważniejszych należą Zamek Sielecki, Pałac Dietla w dzielnicy Pogoń oraz okazałe rezydencje rodu Schönów – Pałac Oskara Schöna i Pałac Schöna w Środuli, w którym dziś mieści się muzeum. Warto również zobaczyć Dwór Mieroszewskich w Zagórzu.
  • Architektura sakralna. O wielokulturowości miasta świadczy różnorodność świątyń. Obok katolickiej katedry pw. Wniebowzięcia NMP znajduje się tu cerkiew prawosławna pw. Świętych Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii oraz kościół ewangelicko-augsburski.
  • Inne obiekty. Uwagę przyciągają także historyczne dworce kolejowe Sosnowiec Główny i Sosnowiec Maczki, gmach Teatru Zagłębia oraz unikatowy Dom Ludowy w stylu zakopiańskim w Ostrowach Górniczych.

Wyjątkową atrakcją jest Trójkąt Trzech Cesarzy – historyczny punkt, w którym aż do I wojny światowej zbiegały się granice trzech mocarstw: Rosji, Prus i Austrii. To właśnie to miejsce przypomina o niezwykłym, przygranicznym położeniu, które przez lata kształtowało tożsamość Sosnowca.

Tak wygląda Sosnowiec, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

Widok z góry na ceglaną katedrę w Sosnowcu w świetle zachodzącego słońca. O zabytkach miasta przeczytasz na Eska Śląskie.
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