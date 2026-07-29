Aktualizacja 7:27,29.07.2026 r.

Świadek zdarzenia i zmarła kobieta i mężczyzna byli ze sobą spokrewnieni. Informację tę potwierdziła podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska.

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Tragiczna śmierć dwóch osób w Sosnowcu. Jedna osoba w szpitalu

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 28 lipca, w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Około godziny 10.30 służby zostały wezwane do jednego z mieszkań, gdzie ujawniono ciała dwóch osób.

– Około godziny 10:30 policjanci interweniowali w związku z odnalezieniem dwóch ciał – młodego mężczyzny i 56-letniej kobiety – w jednym z mieszkań w dzielnicy Juliusz. Zgłaszającym był świadek. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Świadek został przetransportowany do szpitala – przekazała redakcji "ESKI" podkom. Katarzyna Cypel-Dąbrowska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.

Jak udało nam się ustalić, świadek to mężczyzna w wieku 59 lat. Na ciałach zmarłych widniały obrażenia zewnętrzne.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci oraz prokurator, zabezpieczając ślady i prowadząc czynności procesowe. Śledczy ustalają przebieg zdarzenia oraz okoliczności śmierci obu osób.

Jak przekazała nam rzecznik KMP w Sosnowcu, w akcji udziału nie wzięła straż pożarna. - Nie było podstaw do wzywania straży pożarnej - dodała.

Na obecnym etapie postępowania policja nie ujawnia dodatkowych informacji. Ze względu na dobro śledztwa funkcjonariusze wstrzymują się z przekazywaniem szczegółów. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

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