Nazwa tego miasta jest efektem rozmowy drwali z królem. Dziś jest jednym z najpiękniejszych w woj. śląskim [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-07-24 14:20

Położone w województwie śląskim Jaworzno, choć administracyjnie związane ze Śląskiem, historycznie i kulturowo stanowi część Małopolski. To miasto o przemysłowym rodowodzie, które dziś zachwyca również licznymi zabytkami i terenami rekreacyjnymi, powstałymi w miejscach dawnej działalności przemysłowej. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Jaworzno to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Jego nazwę wyjaśnia legenda o drwalach

Dzieje Jaworzna sięgają średniowiecza, a pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1229 roku. Już w 1335 roku erygowano tu parafię pod wezwaniem św. Wojciecha. Początkowo tereny te, należące do biskupów krakowskich, słynęły z wydobycia srebra i ołowiu. Przełom nastąpił w 1767 roku, kiedy w Szczakowej (obecnie dzielnicy miasta) powstała pierwsza polska kopalnia węgla kamiennego. Od tego momentu historia Jaworzna nierozerwalnie związała się z górnictwem.

Miasto przez wieki znajdowało się na styku ważnych granic. W czasach zaborów w jego pobliżu zbiegały się granice trzech mocarstw – Austrii, Rosji i Prus – tworząc tzw. Kąt Trzech Cesarzy. Dynamiczny rozwój przemysłowy w XIX wieku, wzmocniony budową linii kolejowej w 1847 roku, przekształcił Jaworzno w ważny ośrodek przemysłowy. Impulsem do dalszego rozwoju było nadanie miejscowości praw miejskich, co nastąpiło 21 września 1901 roku na mocy decyzji cesarza Franciszka Józefa I.

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Choć Jaworzno przez lata kojarzone było głównie z przemysłem ciężkim – w szczytowym okresie działały tu aż trzy elektrownie – dziś jego charakter jest znacznie bardziej zróżnicowany. Miasto wciąż jest ośrodkiem wydobycia węgla, jednak z biegiem lat przeszło transformację. Tereny poprzemysłowe zyskały nowe życie, stając się unikalnymi atrakcjami. Przykładem jest zalany kamieniołom dolomitu, w którym obecnie mieści się popularna baza nurkowa, czy Arboretum Park Gródek, powstałe na terenie dawnego wyrobiska.

Zgodnie z legendą nazwa miasta pochodzi od zdarzenia z 1330 roku. Przyszły król Kazimierz Wielki miał wówczas spotkać drwali ścinających jawory i zapytać ich o cel pracy. Jeden z nich odpowiedział w gwarze: „My se jawor zno lo tyk, co śrybra sukajo”, co stało się inspiracją dla nazwy i herbu miasta, przedstawiającego drwali przy pracy.

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Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Jaworzno oferuje turystom wiele interesujących miejsc, które świadczą o jego bogatej historii.

  • Obiekty sakralne: Najważniejszym zabytkiem jest XVI-wieczna Kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny, w której znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Jaworznickiej oraz jeden z największych witraży w Europie. Warto również odwiedzić Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz XVII-wieczny Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w dzielnicy Jeleń.
  • Architektura i historia: W centrum miasta uwagę przyciąga Rynek Główny o nietypowym, trójkątnym kształcie. Historię regionu można poznać w Muzeum Miasta Jaworzna. Wśród innych cennych obiektów znajdują się m.in. XIX-wieczny zespół willowo-parkowy, budynek Teatru Sztuk oraz liczne pozostałości po dawnych koloniach robotniczych.
  • Dziedzictwo przemysłowe: O industrialnej przeszłości przypominają takie obiekty jak XIX-wieczny dworzec kolejowy w Jaworznie Szczakowej, ruiny fabryki cementu czy budynek transformatorowni Kopalni Leopold z 1917 roku. Symbolem miasta pozostaje także jeden z najwyższych kominów w Europie, należący do Elektrowni Jaworzno.
  • Przyroda i rekreacja: Miłośnicy natury mogą odwiedzić rezerwaty przyrody „Sodowa Góra” i „Dolina Żabnika”. Do aktywnego wypoczynku zachęcają zalew Sosina oraz wspomniane tereny poprzemysłowe, które dziś pełnią funkcje rekreacyjne.

Tak wygląda Jaworzno, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

Rzeźba drwala w tradycyjnym stroju, siedzącego na ławce z nogą swobodnie wyciągniętą, na tle brukowanego placu w Jaworznie. Postać z brodą i wąsami, w czapce, symbolizuje legendę o powstaniu nazwy miasta, o czym można przeczytać na naszym portalu.
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