Morderstwo w Sosnowcu. Nie żyje 60-latek

Policjanci pionu kryminalnego z Komenda Miejska Policji w Sosnowcu wspólnie z funkcjonariuszami Komisariat Policji V w Sosnowcu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o brutalne przestępstwa: zabójstwo oraz rozbój. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na przedstawienie im zarzutów, a sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Jeśli zarzuty się potwierdzą, grozi im nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Około godziny 17.00 służby otrzymały zgłoszenie o odnalezieniu ciała mężczyzny w jednym z mieszkań przy ulicy Warneńczyka w Sosnowiec. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole oraz służby ratunkowe. Po przybyciu funkcjonariusze potwierdzili, że ofiarą jest 60-letni mieszkaniec miasta.

Mieszkanie zostało zabezpieczone, a na miejscu rozpoczęły się szczegółowe czynności procesowe. Pracowali tam śledczy, operacyjni oraz technicy kryminalistyki, którzy krok po kroku dokumentowali ślady i zabezpieczali materiał dowodowy.

Działania prowadzone były pod nadzorem prokuratora, a w oględzinach uczestniczył również lekarz patomorfolog. Już wstępne ustalenia wskazywały, że śmierć mężczyzny mogła mieć charakter gwałtowny i nie była wynikiem przyczyn naturalnych, dlatego wszczęto śledztwo w kierunku zabójstwa.

Dwóch zatrzymanych w sprawie

Intensywne działania operacyjne przyniosły szybkie efekty. Jeszcze tego samego dnia policjanci wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy – jak wynika z ustaleń – mogli mieć związek z tragedią. Zebrane dowody pozwoliły prokuratorowi na przedstawienie 19- i 39-latkowi zarzutów zabójstwa oraz rozboju, co oznacza, że śledczy badają nie tylko motyw przemocy, ale również wątek rabunkowy.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec obu podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. To standardowa procedura w sprawach o najcięższe przestępstwa, mająca zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania i zapobiec ewentualnej próbie wpływania na świadków lub zacierania śladów.

Śledztwo wciąż trwa i jest prowadzone pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze analizują kolejne dowody, przesłuchują świadków i odtwarzają dokładny przebieg zdarzeń, aby ustalić wszystkie okoliczności tragedii. Sprawa należy do kategorii najpoważniejszych przestępstw, dlatego postępowanie prowadzone jest z najwyższą starannością.