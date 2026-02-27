Zwłoki mężczyzny przy ulicy Nowomiejskiej

Dramatyczne sceny rozegrały się na przełomie niedzieli, 22 lutego, a poniedziałku, 23 lutego 2026 roku. Funkcjonariusze odebrali wówczas niepokojące zgłoszenie dotyczące człowieka nie dającego oznak życia, znajdującego się w opuszczonym obiekcie przy ulicy Nowomiejskiej. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol oraz karetkę pogotowia. Niestety, lekarzom nie udało się uratować 42-letniego mieszkańca Raciborza, którego zgon potwierdzono na miejscu zdarzenia.

Śledczy natychmiast przystąpili do pracy, co poskutkowało nocnym zatrzymaniem dwóch osób mogących mieć wiedzę na temat zajścia. Ostatecznie nad ranem aresztowano 30-letniego mężczyznę, który według ustaleń policji wszczął kłótnię z poszkodowanym. Agresor sięgnął w trakcie szarpaniny po nóż, zadając ofierze obrażenia skutkujące śmiercią.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanemu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego finałem był zgon pokrzywdzonego. Decyzją wymiaru sprawiedliwości podejrzany trafił do aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym, za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 20 lat.

Przysięga Terytorialsów w Raciborzu:

10

Pustostan w Raciborzu budził niepokój mieszkańców

Tragiczny incydent miał miejsce w pustostanie, który od dłuższego czasu cieszył się złą sławą w okolicy. Okoliczni mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na dochodzące stamtąd hałasy. Sąsiedzi relacjonują, że często słyszeli tam awantury i przeraźliwe krzyki, a w zrujnowanym budynku regularnie przebywały osoby zmagające się z problemami emocjonalnymi.

Służby apelują do lokalnej społeczności Raciborza oraz całego powiatu o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań w rejonie opuszczonych nieruchomości. Postępowanie wyjaśniające okoliczności tej tragedii nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Raciborzu. Mieszkańcy miasta wciąż pozostają w szoku po doniesieniach o brutalnym przebiegu tamtej nocy.