Tegoroczne przedwiośnie nadeszło znacznie szybciej, niż przywykliśmy w ostatnich latach. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzają, że końcówka zimy przyniosła temperatury wyraźnie przewyższające wieloletnie średnie. Prognozy na najbliższe tygodnie są bardzo obiecujące, zapowiadając dużą ilość słońca oraz słupki rtęci regularnie wskazujące wartości w przedziale od 10 do 15 stopni Celsjusza.

Sprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że wegetacja ruszyła z kopyta, a mieszkańcy regionu chętniej opuszczają swoje domy. Już teraz w wielu miejscach można zaobserwować pierwsze pąki na drzewach, a miejskie parki zapełniają się spacerowiczami i rowerzystami, którzy korzystają z pierwszych tak ciepłych dni w roku.

Wiosenny klimat w Cieszynie nad Olzą

Za nieformalną stolicę wiosennego przebudzenia w województwie śląskim uchodzi Cieszyn. Ten malowniczo położony nad Olzą ośrodek słynie z wyjątkowej atmosfery, która o tej porze roku staje się szczególnie intensywna. Kameralna zabudowa miasta sprawia, że zmiany zachodzące w przyrodzie są tu doskonale widoczne, a życie towarzyskie błyskawicznie przenosi się na ulice, opuszczając zamknięte pomieszczenia.

Wczesną wiosną największą popularnością cieszą się nadolziańskie bulwary, historyczne Wzgórze Zamkowe oraz liczne alejki parkowe. To właśnie tam mieszkańcy udają się na pierwsze dłuższe spacery po zimowej przerwie, a turyści poszukują spokoju i niemal pocztówkowych kadrów. Wraz z ociepleniem otwierają się ogródki kawiarniane, a rynek zaczyna tętnić gwarem rozmów. Unikalne połączenie zieleni, zabytkowej architektury i widoku na rzekę nadaje miastu lekki, niemal wakacyjny charakter.

Ogromne znaczenie ma tutaj specyficzne położenie geograficzne. Bliskość terenów zielonych oraz łagodniejszy mikroklimat powodują, że przyroda budzi się tu szybciej niż w betonowych centrach aglomeracji. Dzięki temu Cieszyn od lat postrzegany jest jako miejsce, w którym wiosna rozpoczyna się na dobre, wyprzedzając inne części regionu.

Gdzie na spacer w Pszczynie i Raciborzu?

Choć Cieszyn często gra pierwsze skrzypce, wiosenną aurę można z powodzeniem celebrować również w innych miastach regionu. W Pszczynie magnesem jest jeden z najpiękniejszych parków pałacowych w kraju, gdzie rozległe polany zachęcają do odpoczynku. Z kolei Racibórz kusi terenami nad Odrą – tamtejsze bulwary i strefy rekreacyjne ożywają natychmiast po nadejściu cieplejszych dni.

Zupełnie inny charakter ma wiosna w Ustroniu, gdzie początek sezonu wiąże się z powrotem turystów na górskie szlaki oraz trasy spacerowe wzdłuż Wisły. To propozycja skierowana do osób preferujących aktywny wypoczynek, które chcą połączyć miejski relaks z bliskością dzikiej natury.

Wiosna na Śląsku przybiera różne oblicza, ale wszędzie oznacza to samo: powrót energii, światła i życia na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy wybierzemy kameralny spacer nad rzeką, czy wędrówkę górskim deptakiem, jest to najlepszy moment na odkrywanie regionu na nowo w jego najświeższej, zielonej odsłonie.