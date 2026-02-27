Władze Imielin we współpracy z Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchamiają nową linię minibusową 249. Pierwsze kursy zaplanowano na 1 marca. Autobusy będą jeździć w dni robocze, łącząc przystanek Imielin Centrum Przesiadkowe z pętlą Imielin Zalew.

To odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców, którzy od lat wskazywali na konieczność lepszego skomunikowania osiedli z centrum i terenami rekreacyjnymi. Nowa linia ma wypełnić luki w siatce połączeń i skrócić czas dojazdu do kluczowych punktów w mieście.

Lepszy dojazd do szkół, usług i terenów rekreacyjnych

Trasa została zaplanowana tak, by objąć miejsca generujące największy ruch — osiedla mieszkaniowe, placówki edukacyjne, punkty handlowo-usługowe oraz okolice Zbiornik Dziećkowice. Dzięki temu nowa linia ma służyć nie tylko osobom dojeżdżającym do pracy czy szkoły, ale również mieszkańcom planującym wypoczynek nad wodą.

Istotną zmianą będzie także powstanie ponad 20 nowych przystanków. To znacząco zagęści sieć komunikacyjną i sprawi, że wielu mieszkańców będzie miało autobus w zasięgu krótkiego spaceru. Samorząd podkreśla, że to krok w stronę bardziej dostępnego i przyjaznego transportu.

Najdłuższe linie autobusowe w woj. śląskim:

10

Korekty w istniejących liniach

Uruchomienie linii 249 pociąga za sobą zmiany w obecnym układzie połączeń. Zaktualizowane zostaną rozkłady jazdy linii 66 i 149. W przypadku linii 66 część kursów zostanie skrócona, a wybrane odcinki przestaną być obsługiwane. Z kolei na linii 149 ograniczone zostaną niektóre kursy wariantowe, co ma uporządkować siatkę połączeń i lepiej dopasować ją do nowych potrzeb pasażerów.

Władze miasta podkreślają, że nowa linia to element szerszej strategii rozwijania transportu publicznego. Celem jest nie tylko poprawa komfortu podróży, ale także zachęcenie mieszkańców do częstszego wybierania autobusu zamiast samochodu.

Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, możliwe są kolejne korekty i rozwój siatki połączeń. Nowa linia 249 ma być więc nie tylko praktycznym udogodnieniem, ale także początkiem większych zmian w sposobie poruszania się po mieście.