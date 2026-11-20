Zwłoki noworodka znaleziono w czwartek, 19 listopada, około godz. 14 na cmentarzu przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju.

Matką dziecka jest 36-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju, która nie ma stałego miejsca zamieszkania; kobieta została zatrzymana.

Prokuratura zarządziła sekcję zwłok, która ma pomóc ustalić przyczynę śmierci dziecka.

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Jastrzębie-Zdrój. Zwłoki noworodka znalezione na cmentarzu. Ktoś zostawił torbę za nagrobkiem

W czwartek, 19 listopada, na cmentarzu komunalnym przy ulicy Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju, osoby odwiedzające nekropolię natrafiły na torbę pozostawioną za jednym z nagrobków. Jej zawartość okazała się wstrząsająca. W środku znajdowały się zwłoki noworodka.

Na miejsce skierowano służby. Policjanci przeprowadzili czynności pod nadzorem prokuratury.

Ze wstępnych ustaleń lekarzy wynika, że mogło dojść do poronienia. Przyczyna śmierci zostanie ustalona po sekcji zwłok – przekazała Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w rozmowie z Radiem ESKA.

Matka noworodka została zatrzymana. Śledczy ustalili, kim jest

W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że matką dziecka jest 36-letnia kobieta pochodząca z Jastrzębia-Zdroju, która nie ma stałego miejsca zamieszkania. Kobieta została zatrzymana. W sprawie zatrzymano również jej partnera. Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna jest ojcem noworodka.

Jak relacjonował prokurator Rzeszowski, kobieta przedstawiła własną wersję wydarzeń. Twierdzi, że poród rozpoczął się niespodziewanie, a dziecko urodziło się martwe.

Ona twierdzi, że niespodziewanie około 12-13 zaczęła się akcja porodowa i urodziła dziecko martwe. Przez kilka dni nie wiedziała, co z nim zrobić i ostatecznie położyła za nagrobkiem, na którym znajduje się jej poprzednie dziecko – powiedział prokurator w rozmowie z Radiem 90.

Te okoliczności wymagają jednak szczegółowego sprawdzenia. Śledczy będą musieli ustalić między innymi, kiedy dokładnie doszło do porodu, w jakim stanie urodziło się dziecko i co wydarzyło się później.

Prokuratura czeka na wyniki sekcji

Podczas wstępnych oględzin nie stwierdzono widocznych obrażeń, które wskazywałyby na uraz. To jednak nie wystarcza, by przesądzić o przyczynie śmierci noworodka. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki sekcji zwłok. Jak informował prokurator Jacek Rzeszowski, badanie zaplanowano na piątek lub najpóźniej poniedziałek.