Atak z nożem przy Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Niebezpieczny incydent miał miejsce przy ulicy Kilińskiego w niedzielne popołudnie, 15 listopada. Krótko po godzinie 17.30 do częstochowskich mundurowych wpłynęło zawiadomienie o groźnym zachowaniu pewnego mężczyzny kręcącego się obok Teatru im. Adama Mickiewicza. Świadkowie zdarzenia alarmowali, że agresor zaczepiał przypadkowych przechodniów i zastraszał ich za pomocą ostrego narzędzia.

Podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przekazała, że reakcja służb na wezwanie była błyskawiczna. Ponieważ jeden z policyjnych patroli przebywał akurat w sąsiedztwie, funkcjonariusze mogli niezwłocznie przystąpić do działania na miejscu zdarzenia.

Całe zajście wywołało ogromne poruszenie także wśród ludzi znajdujących się wewnątrz samego teatru. W obliczu realnego niebezpieczeństwa osoby te nie miały możliwości bezpiecznego wyjścia na zewnątrz gmachu.

Interwencja policji w Częstochowie. Obezwładniono agresywnego 59-latka

W trakcie podjętych działań mundurowi musieli użyć wobec napastnika środków przymusu bezpośredniego. Policjanci sprawnie obezwładnili agresywnego 59-latka, a następnie przekazali go w ręce medyków, którzy przetransportowali mężczyznę do szpitala.

Służby kategorycznie zaprzeczyły przy tym pogłoskom, jakoby w czasie akcji wykorzystano broń palną. Podczas obezwładniania napastnika funkcjonariusze nie oddali ani jednego strzału.

Częstochowska policja bada motywy działania 59-letniego nożownika

Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie i żadna z postronnych osób nie odniosła obrażeń. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do szczegółowego odtworzenia przebiegu niedzielnej akcji.

Funkcjonariusze sprawdzają także motywy działania 59-latka oraz dokładną liczbę osób, którym zdążył zagrozić nożem. Nowe ustalenia w tej sprawie mogą zostać podane do wiadomości publicznej w poniedziałek, 16 listopada.

Fotografie dokumentujące to zdarzenie: