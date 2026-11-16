Nożownik pod teatrem w Częstochowie. Ludzie utknęli w budynku!

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-11-16 6:29

W niedzielę, 15 listopada, w ścisłym centrum Częstochowy rozegrały się niezwykle groźne sceny. Pod Teatrem im. Adama Mickiewicza zjawił się napastnik, który według świadków zastraszał przechodniów przy użyciu noża. Zagrożenie okazało się na tyle duże, że ludzie znajdujący się wewnątrz placówki zostali w niej uwięzieni bez możliwości bezpiecznego wyjścia. Konieczna była interwencja policji.

Atak z nożem przy Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Niebezpieczny incydent miał miejsce przy ulicy Kilińskiego w niedzielne popołudnie, 15 listopada. Krótko po godzinie 17.30 do częstochowskich mundurowych wpłynęło zawiadomienie o groźnym zachowaniu pewnego mężczyzny kręcącego się obok Teatru im. Adama Mickiewicza. Świadkowie zdarzenia alarmowali, że agresor zaczepiał przypadkowych przechodniów i zastraszał ich za pomocą ostrego narzędzia.

Podkomisarz Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przekazała, że reakcja służb na wezwanie była błyskawiczna. Ponieważ jeden z policyjnych patroli przebywał akurat w sąsiedztwie, funkcjonariusze mogli niezwłocznie przystąpić do działania na miejscu zdarzenia.

Całe zajście wywołało ogromne poruszenie także wśród ludzi znajdujących się wewnątrz samego teatru. W obliczu realnego niebezpieczeństwa osoby te nie miały możliwości bezpiecznego wyjścia na zewnątrz gmachu.

Interwencja policji w Częstochowie. Obezwładniono agresywnego 59-latka

W trakcie podjętych działań mundurowi musieli użyć wobec napastnika środków przymusu bezpośredniego. Policjanci sprawnie obezwładnili agresywnego 59-latka, a następnie przekazali go w ręce medyków, którzy przetransportowali mężczyznę do szpitala.

Służby kategorycznie zaprzeczyły przy tym pogłoskom, jakoby w czasie akcji wykorzystano broń palną. Podczas obezwładniania napastnika funkcjonariusze nie oddali ani jednego strzału.

Częstochowska policja bada motywy działania 59-letniego nożownika

Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie i żadna z postronnych osób nie odniosła obrażeń. Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do szczegółowego odtworzenia przebiegu niedzielnej akcji.

Funkcjonariusze sprawdzają także motywy działania 59-latka oraz dokładną liczbę osób, którym zdążył zagrozić nożem. Nowe ustalenia w tej sprawie mogą zostać podane do wiadomości publicznej w poniedziałek, 16 listopada.

Fotografie dokumentujące to zdarzenie:

Radiowóz na sygnale pod Teatrem im. Mickiewicza w Częstochowie. O ataku nożownika przeczytasz na Eska Śląskie.
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ROLKI

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