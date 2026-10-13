Łukasz Litewka pośmiertnie odznaczony

Łukasz Litewka był posłem Lewicy z Sosnowca. Poza działalnością polityczną angażował się w liczne inicjatywy społeczne i charytatywne, dzięki którym był rozpoznawalny również poza parlamentem.

Pośmiertne uhonorowanie to wyraz pamięci o jego działalności i zaangażowaniu. Litewka pozostawił po sobie dorobek związany z pracą publiczną oraz inicjatywami na rzecz osób potrzebujących.

Informacja o wyróżnieniu pojawiła się w kontekście wydarzeń organizowanych w Sosnowcu. Podczas miejskich uroczystości doceniono także osoby zasłużone dla edukacji i kultury.

Sosnowiec docenił także zasłużonych dla kultury

Podczas wydarzenia Przystanek Otwartej Kultury otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Srebrne wyróżnienie przyznano Rafałowi Rybakowi, wieloletniemu dyrektorowi MDK Kazimierz i Muzy.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” trafiły natomiast do Marzeny Wasik, Wioletty Chytry i Pawła Kulczyńskiego, pracowników Przystanku Otwartej Kultury.

– Dziękuję za działania na rzecz miasta i krzewienie kultury – podkreślił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

W mieście odbyła się również gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nagrodzono nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli grona pedagogicznego.

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia 2026 roku w wyniku wypadku drogowego w Dąbrowie Górniczej. Miał 36 lat. Podczas jazdy rowerem ulicą Kazimierzowską został potrącony przez samochód marki Mitsubishi Colt. Kierowca, który doprowadził do zdarzenia był trzeźwy i nie prowadził pojazdu pod wpływem substancji odurzających.

Wiadomość o śmierci posła wywołała poruszenie wśród mieszkańców Sosnowca i całego regionu. Litewka był znany z aktywności publicznej, ale także z działań o charakterze charytatywnym, które stanowiły ważną część jego działalności.

Pośmiertne uhonorowanie jest okazją do przypomnienia jego dorobku i zaangażowania społecznego.

Pogrzeb Łukasza Litewki: