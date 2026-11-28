IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla południowych regionów Polski.

Alerty przed mrozem (do -17°C) obowiązują od soboty (20:00) do poniedziałku (8:00) w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim i dolnośląskim.

Dla południowej części Podkarpacia wydano dodatkowo ostrzeżenie przed zamieciami śnieżnymi z porywami wiatru do 55 km/h, obowiązujące od soboty (18:00) do niedzieli (7:00).

Gdzie uderzy silny mróz? IMGW wydał alerty dla czterech województw

Jak informuje w swoim oficjalnym komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, żółte alerty ostrzegawcze przed silnym mrozem zostały wprowadzone dla czterech województw. Niebezpieczna aura dotknie przede wszystkim południowe powiaty województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego. Synoptycy alarmują, że najtrudniejsze warunki atmosferyczne będą panować w godzinach nocnych. Prognozowana temperatura minimalna w nocy lokalnie może spaść od minus 15 stopni Celsjusza do nawet minus 17 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia sytuacja również nie będzie należała do przyjemnych. Temperatura maksymalna na wskazanym obszarze ma wynosić od minus 6 do minus 2 stopni Celsjusza. Uczucie dotkliwego zimna może potęgować wiatr wiejący ze średnią prędkością od 10 km/h do 20 km/h. Ostrzeżenia przed mrozem zaczną obowiązywać w sobotę od godziny 20:00 i potrwają najpóźniej do poniedziałkowego poranka, do godziny 8:00.

Zamiecie śnieżne sparaliżują drogi. Wiatr w porywach osiągnie 55 km/h

Siarczysty mróz to jednak nie jedyne zmartwienie, przed którym ostrzegają meteorolodzy. Dla południowej części Podkarpacia eksperci z IMGW wydali równolegle ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Połączenie opadów białego puchu z silniejszymi podmuchami wiatru może drastycznie ograniczyć widoczność na drogach i stworzyć śmiertelne niebezpieczeństwo dla kierowców oraz pieszych.

Zgodnie z prognozami, zamiecie śnieżne będą powodowane przez wiatr o średniej prędkości dochodzącej do 35 km/h, który w porywach może osiągać nawet do 55 km/h. Niebezpieczne podmuchy będą docierać do Polski ze wschodu oraz północnego wschodu. Te utrudnienia pogodowe mają obowiązywać od sobotniego wieczora (od godziny 18:00) do niedzielnego poranka (do godziny 7:00).

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