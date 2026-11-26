Choć Beskidy przyciągają turystów przez cały rok, zimą potrafią zachwycić wyjątkowo malowniczymi krajobrazami. Pokryte śniegiem lasy, oszronione drzewa i rozległe polany tworzą scenerię niczym z zimowej pocztówki. Przy sprzyjającej pogodzie ze szczytów można podziwiać nie tylko okoliczne pasma górskie, ale nawet majestatyczne Tatry. Co ważne, wśród beskidzkich szlaków znajdziemy zarówno stosunkowo łatwe trasy dla początkujących, jak i bardziej wymagające podejścia dla doświadczonych miłośników gór.

Zimą koniecznie wybierz się na Halę Rysiankę. Stąd można zobaczyć nawet Tatry

Jednym z najpiękniejszych zimowych szlaków w Beskidzie Żywieckim jest trasa ze Złatnej Huty na Halę Rysiankę. Wędrówkę rozpoczynamy czarnym szlakiem, który prowadzi przez górski las, stopniowo nabierając wysokości.

Do pokonania jest około 4,3 km w jedną stronę i ponad 500 metrów przewyższenia. W standardowych warunkach podejście zajmuje około dwóch godzin, jednak zimą należy zarezerwować sobie więcej czasu. Największa nagroda czeka na turystów po wyjściu z lasu.

Rozległa, pokryta śniegiem hala zachwyca panoramą na Pilsko, Babią Górę, a przy dobrej widoczności również Tatry. Dodatkowym atutem jest położone na wysokości około 1290 m n.p.m. schronisko PTTK, w którym można się ogrzać i zjeść ciepły posiłek.

To właśnie połączenie spektakularnych widoków, stosunkowo krótkiej trasy i możliwości odpoczynku w schronisku sprawia, że Rysianka jest jednym z naszych faworytów

Zimowe wędrówki po Beskidach. O tych miejscach warto pamiętać

Rysianka to jednak zaledwie jedna z wielu beskidzkich perełek. Równie pięknie zimą prezentują się okolice Wielkiej Raczy, Hali Boraczej, Klimczoka czy Baraniej Góry.

Planując wycieczkę, należy jednak pamiętać, że nawet dobrze znany szlak zimą może okazać się znacznie bardziej wymagający. Przed wyjściem warto sprawdzić prognozę pogody i komunikaty GOPR, zabrać odpowiednie obuwie, raczki, czołówkę oraz termos z ciepłym napojem.

Szukasz inspiracji na zimową wyprawę w góry? Zajrzyj do naszej galerii poniżej, w której zebraliśmy najpiękniejsze zimowe szlaki w Beskidach.