Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej w remoncie na osiem miesięcy

Jest to kluczowa arteria komunikacyjna pomiędzy Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Obecnie osoby zmotoryzowane muszą poszukać alternatywnych dróg przez co najmniej kilka miesięcy. We wtorek, 22 września, ruszyły prace budowlane na ul. Kazimierzowskiej. Przejazd został całkowicie zablokowany, a ruch skierowano na przygotowane objazdy.

Prace modernizacyjne dotyczą fragmentu o długości około 1,6 kilometra. Ulica zostanie stworzona niemalże od początku. W planach przewidziano gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, instalację nowoczesnego oświetlenia i systemu odwadniającego. Zmodernizowane zostaną również skrzyżowania z ulicami poprzecznymi oraz zjazdy na posesje.

Jest to komunikat o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz kierowców, którzy na co dzień jeżdżą do Sosnowca. Na czas prowadzenia inwestycji kierujący muszą przygotować się na objazdy i utrudnienia, które potrwają do ośmiu miesięcy.

Infrastruktura rowerowa przy Parku im. Jacka Kuronia

Modernizacja Kazimierzowskiej to nie tylko nowa asfaltowa nawierzchnia. Projekt zakłada również budowę ścieżki przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów. Zadaniem nowej trasy jest połączenie istniejącej już ścieżki rowerowej przy ul. Oddziału AK Ordona z popularnym Parkiem im. Jacka Kuronia. Rozwiązanie to znacząco poprawi komfort dojazdu na tereny rekreacyjne dla użytkowników jednośladów i osób spacerujących.

Modyfikacji ulegnie także przejazd drogowo-kolejowy. Zostaną tam zamontowane specjalistyczne płyty, co zagwarantuje płynność przejazdu dla rowerzystów po ścieżce rowerowej.

O realizację zamówienia na przebudowę ul. Kazimierzowskiej walczyło aż ośmiu wykonawców. Ostatecznie samorząd zdecydował się na propozycję firmy Eurovia Polska, wyceniającej prace na 7,7 mln zł brutto. Kontrakt z przedsiębiorstwem parafowano 29 lipca 2026 roku. Od tego dnia wykonawca otrzymał osiem miesięcy na sfinalizowanie robót budowlanych.

Po zakończeniu wszystkich prac drogowych kierowcy zyskają nowoczesną, w pełni bezpieczną i lepiej wyposażoną ulicę. Piesi oraz cykliści będą mogli natomiast cieszyć się nowoczesną infrastrukturą, pozwalającą na bezproblemowy i komfortowy dojazd do Parku im. Jacka Kuronia.

Dojazd z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca zablokowany. Trasa objazdu

Z uwagi na prowadzone roboty budowlane, ulica Kazimierzowska została całkowicie wyłączona z użytku. Jedyne odstępstwo od tej reguły dotyczy zapewnienia komunikacji dla pojazdów dojeżdżających do Autoterminalu Śląsk Logistic.

Wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego kierujący się do Sosnowca są zmuszeni do wybrania innej drogi. Wyznaczony objazd biegnie ulicami Oddziału AK Ordona i Grabocińską, a następnie ulicą Wopistów i Kościuszkowców aż do ulicy Armii Krajowej.

Dla zmotoryzowanych oznacza to konieczność korzystania z innej drogi przez kolejne kilka miesięcy. Kiedy prace ulegną zakończeniu, ulica Kazimierzowska ma ulec całkowitej transformacji. Nie tylko zostanie wylany nowy asfalt, ale ulica zyska m.in. oświetlenie, odwodnienie, przebudowane skrzyżowania i zjazdy, a także ścieżkę pieszo-rowerową.

To właśnie przez ulicę Kazimierzowską przebiegał jeden z ważniejszych szlaków transportowych między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Droga stała się również miejscem, które przypomina o tragicznym w skutkach wypadku drogowym z kwietnia 2026 roku, kiedy to zginął poseł Łukasz Litewka.

To tu zginął poseł Litewka: