Wyjątkowy weekend z ikoną polskiej architektury

Arka Roberta Koniecznego od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych realizacji współczesnej architektury w Polsce. Choć jej charakterystyczna bryła wielokrotnie pojawiała się w publikacjach i na fotografiach, niewielu miało okazję zobaczyć, jak ten niezwykły dom wygląda i funkcjonuje w rzeczywistości. Już 18 i 19 lipca będzie to możliwe podczas Weekendu Otwartego Arki – wyjątkowego wydarzenia, w ramach którego uczestnicy odwiedzą słynny dom w Brennej razem z jego autorem.

Arka – dom własny Roberta Koniecznego – w ciągu ponad dziesięciu lat od realizacji zdobyła najważniejsze wyróżnienia architektoniczne w Polsce i za granicą. Projekt został uznany m.in. za najlepszy dom w konkursie Wallpaper Design Awards, otrzymał nominację do Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe, a także został doceniony w polskich konkursach architektonicznych.

Mimo światowej rozpoznawalności Arka pozostaje miejscem rzadko dostępnym dla odwiedzających. Dla wielu osób istnieje przede wszystkim jako ikoniczny obraz betonowej bryły wpisanej w beskidzki krajobraz. Weekend Otwarty będzie okazją, by zobaczyć ją nie tylko jako projekt, ale jako prawdziwy dom – z jego wnętrzami, rozwiązaniami przestrzennymi i śladami codziennego użytkowania.

Co będzie się działo podczas zwiedzania domu Roberta Koniecznego?

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zwiedzać Arkę w towarzystwie Roberta Koniecznego, który opowie o historii powstania budynku, założeniach projektowych oraz decyzjach, które doprowadziły do stworzenia jednej z najbardziej charakterystycznych realizacji polskiej architektury ostatnich dekad.

To szczególny moment na odwiedziny tego miejsca. Po latach od ukończenia budynku można zobaczyć, jak śmiałe koncepcje projektowe sprawdzają się w praktyce, jak architektura zmienia się wraz z upływem czasu i jak dom funkcjonuje w bezpośrednim kontakcie z otaczającym krajobrazem.

Weekend Otwarty Arki będzie także przestrzenią rozmowy o współczesnej architekturze mieszkaniowej. W trakcie wydarzenia zostanie nagrany specjalny odcinek podcastu „Architektury-murator” poświęcony temu, czym powinien być idealny dom i jak zmienia się nasze myślenie o przestrzeni do życia.

Tak prezentuje się legendarna Arka:

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Oto harmonogram zwiedzania Arki w Brennej

Zwiedzanie odbędzie się w kameralnych grupach, co pozwoli uczestnikom dokładnie poznać budynek i porozmawiać z jego twórcą. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 18 lipca w godzinach 10.00–16.00 oraz niedzielę 19 lipca w godzinach 10.00–14.00. Każda grupa będzie liczyć maksymalnie 15 osób.

Udział wymaga wcześniejszej rejestracji oraz wniesienia opłaty organizacyjnej w wysokości 25 zł. Ze względu na położenie Arki nie będzie możliwy bezpośredni dojazd samochodem pod sam dom – uczestnicy otrzymają informacje dotyczące miejsca parkingu i trasy dojścia.

Dla wszystkich, którzy od lat oglądają Arkę Koniecznego na zdjęciach i chcieliby doświadczyć jej przestrzeni na żywo, będzie to wyjątkowa okazja. Spotkanie z jednym z najważniejszych polskich domów ostatnich lat i jego autorem to wydarzenie, które nie zdarza się często.