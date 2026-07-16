Ci kierowcy mogą tankować o wiele taniej. Wystarczy jeden ważny dokument

Rabat na paliwo. Nawet kilkadziesiąt groszy taniej na litrze

Przedstawiciele Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach zawarli porozumienie ze spółką Orlen, gwarantujące zniżki dla osób oddających krew w całej Polsce. Rabaty dotyczą tankowania paliw standardowych i premium (Verva), a także korzystania z myjni oraz odkurzacza. Dokładne stawki zniżek objęte są klauzulą poufności handlowej, jednak nieoficjalne informacje wskazują na oszczędności dochodzące do kilkudziesięciu groszy na każdym litrze. Przy obecnych cenach przy dystrybutorach, taka redukcja kosztów staje się mocno odczuwalna dla portfeli kierowców. Niezależnie od miejsca zamieszkania, ulgi są dostępne w całej sieci Orlen oraz na stacjach Bliska.

Jak skorzystać ze zniżek na stacjach paliw?

Aby skorzystać z przygotowanej oferty, należy dopełnić kilku prostych formalności. Osoba oddająca krew musi udostępnić stowarzyszeniu skan odpowiedniego dokumentu, na przykład legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, a także numer rejestracyjny swojego auta. Następnie, po przetworzeniu informacji przez system koncernu, uczestnik akcji dostaje indywidualny numer karty Orlen BiznesTank. Kolejnym krokiem jest powiązanie go z aplikacją mobilną Orlen Vitay. Ogromna popularność inicjatywy sprawia, że weryfikacja może potrwać nawet kilka tygodni. Sama karta ma formę wirtualną, działa bez ograniczeń czasowych i staje się aktywna w dobę od wprowadzenia danych do systemu.

Zasady korzystania z rabatu. Limit 300 litrów miesięcznie

Korzystanie z profitów dla krwiodawców wiąże się z pewnymi wytycznymi. Do systemu można przypisać wyłącznie jeden numer rejestracyjny pojazdu należącego do beneficjenta. Miesięczny pułap objętego zniżką paliwa wynosi 300 litrów na dany samochód, co zazwyczaj wystarcza na pokrycie typowych potrzeb transportowych. Co istotne, przyznane uprawnienia mają charakter ściśle spersonalizowany, dlatego wirtualnej karty nie wolno udostępniać znajomym czy rodzinie. Szczegółowe instrukcje i zasady uczestnictwa udostępniono na internetowej stronie Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach.

Symboliczne podziękowanie. Wdzięczność dla osób dzielących się darem życia

W okresie wysokiej inflacji dodatkowe zniżki stanowią istotne wsparcie finansowe dla domowych budżetów. Tego rodzaju inicjatywy mają jednak znacznie głębszy przekaz, stanowiąc namacalny wyraz wdzięczności wobec osób ratujących zdrowie i życie innych. Akcja Orlenu udowadnia krwiodawcom, że ich prospołeczne zaangażowanie zyskuje uznanie, a sam rabat to nie tylko czysta kalkulacja ekonomiczna, ale również dowód społecznego szacunku dla ich bezinteresownej postawy.

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