Górnicy i hutnicy wyszli na ulice Katowic. Przekazali rządowi jasny sygnał

Górnicy obawiają się o obietnice i przyszłość kopalń na Śląsku

Akcja protestacyjna wystartowała krótko przed godziną 10:00. Pod siedzibą resortu energii zgromadziły się tłumy zatrudnionych w górnictwie i hutnictwie, którzy przybyli z całego województwa. Manifestanci głośno wyrażają brak zaufania wobec realizacji umowy społecznej, która dotyczy wygaszania kopalń. Związkowcy mają obawy, że proces ten ulegnie przyspieszeniu, a załogi zostaną pozbawione wiarygodnych zabezpieczeń zatrudnienia.

Inicjatorem zgromadzenia był Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, który od dłuższego czasu zwraca uwagę na postępującą destabilizację w sektorach wydobywczym i hutniczym.

Hutnicy alarmują o drastycznych cenach energii

Kolejnym palącym problemem podnoszonym w trakcie zgromadzenia były koszty prądu, które według manifestantów rujnują rodzimy przemysł ciężki. Członkowie „Sierpnia 80” zaznaczają, że zakłady w Polsce tracą konkurencyjność na rzecz firm z Niemiec, które mogą liczyć na gigantyczne subsydia energetyczne.

Zdaniem przedstawicieli związków zawodowych, decydenci zamiast chronić polskie firmy, sprzyjają obcemu kapitałowi, a restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej tylko pogarszają sytuację w branży.

Górnicy apelują o ochronę energetyki węglowej w Polsce

Uczestnicy pikiety podkreślają, że utrzymanie wydobycia węgla, a także funkcjonowanie hutnictwa i elektrowni węglowych stanowi fundament bezpieczeństwa dla Polski i całego kontynentu. Ostrzegają oni, że nagłe zamknięcie zakładów wydobywczych pozbawi pracy rzesze ludzi i wymusi na Polsce uzależnienie od importowanych surowców.

Związkowcy skierowali postulaty do Ministerstwa Energii

W trakcie wydarzenia przedstawiciele załóg przekazali dokument z postulatami, w którym oczekują:

zaniechania szybkiego zamykania kopalń,

ochrony miejsc pracy,

pomocy dla sektora hutniczego i firm energochłonnych,

zmniejszenia opłat za prąd dla biznesu,

jasnych zasad funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej.

Jak zaznaczają działacze „Sierpnia 80”, petycja to wyraźny sygnał ostrzegawczy skierowany do władz.

Związkowcy ostrzegają przed eskalacją napięcia na Śląsku

Mimo iż zgromadzenie odbyło się bez incydentów, dało się odczuć rosnące niezadowolenie. Przedstawiciele załóg sugerują możliwość zorganizowania następnych pikiet, jeśli politycy nadal będą przechodzić do porządku dziennego nad trudnym położeniem polskiego przemysłu.

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Sonda Górnictwo. Czy Polska powinna odejść od węgla? Tak, jak najszybciej Tak, ale powoli, stopniowo Nie, węgiel i kopalnie wciąż są potrzebne Nie mam zdania