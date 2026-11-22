Groźny wypadek w Rudzie Śląskiej. Pies uwięziony w studzience

Służby ratunkowe z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej odebrały wezwanie na pomoc około godziny 11:04. Zgłoszenie dotyczyło labradora uwięzionego w niezabezpieczonej studzience kanalizacyjnej. Kiedy zastępy dotarły pod wskazany adres, okazało się, że czworonóg tkwi mniej więcej cztery metry pod ziemią. Na szczęście pies nie stracił przytomności i zachowywał się bardzo opanowanie.

W pierwszej kolejności ratownicy odgrodzili miejsce zdarzenia i przystąpili do zbadania powietrza na dnie szybu. Specjalistyczna aparatura miała wykluczyć obecność toksycznych gazów oraz sprawdzić stężenie tlenu. Przeprowadzone pomiary potwierdziły, że warunki na dole są w pełni bezpieczne zarówno dla uwięzionego czworonoga, jak i schodzących po niego ludzi.

Strażacy uratowali psa. Jak przebiegała akcja?

Oficer prasowy rudzkich strażaków, Dawid Strączek, poinformował, że uwięziony pod ziemią labrador wabi się „Wafel”. Mimo niezwykle trudnego położenia i stresu czworonóg wykazał się ogromną cierpliwością.

- „Wafel” siedział na dnie studzienki i zachowywał się tak, jakby czekał na naszą pomoc. Współpracował, można powiedzieć - relacjonował strażak w rozmowie z TVN24.

Aby wydostać zwierzę na górę, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do ratownictwa wysokościowego. Całe przedsięwzięcie przebiegło bardzo sprawnie i zajęło ratownikom niewiele ponad 30 minut. Działania w tym miejscu oficjalnie zamknięto dokładnie o godzinie 11:38.

Szczęśliwy finał akcji ratunkowej. Labrador wrócił do właścicielki

Tuż po wyciągnięciu na powierzchnię czworonóg trafił prosto w objęcia swojej opiekunki. Z relacji strażaków wynika, że groźnie wyglądający upadek nie spowodował u psa poważnych urazów. Jedynym śladem po tym niebezpiecznym incydencie okazało się drobne zadrapanie nad prawym okiem zwierzęcia.

- Można powiedzieć, że wszystko zakończyło się szczęśliwie - podkreślił Dawid Strączek.

Niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne to śmiertelne zagrożenie

Wypadek z Rudy Śląskiej po raz kolejny udowadnia, jak wielkie niebezpieczeństwo stwarzają otwarte studzienki kanalizacyjne. Tego typu niezabezpieczone dziury w ziemi są groźną pułapką nie tylko dla spacerujących czworonogów, ale także dla ludzi. Media przypominają, że straż pożarna w całej Polsce wielokrotnie musiała już wyjeżdżać do identycznych zgłoszeń i wyciągać z głębokich szybów zwierzęta, które nie miały szans na samodzielne wydostanie się z pułapki.

W tym przypadku wszystko skończyło się jedynie na strachu. Błyskawiczne powiadomienie służb przez świadków oraz sprawna interwencja strażaków sprawiły, że „Wafel” bez szwanku wrócił ze swoją właścicielką do domu.

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