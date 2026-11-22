Stadion w Katowicach imienia Jana Furtoka. Wyjątkowa uroczystość przed meczem GKS-u

Niedziela, 22 listopada 2026 roku, zapisała się na kartach historii Katowic i GKS-u. Nowoczesny Stadion Miejski przy ul. Nowej Bukowej zyskał patrona, którego nazwisko od dziesięcioleci jest symbolem katowickiego futbolu. Obiekt otrzymał imię Jana Furtoka, legendarnego napastnika „GieKSy”, reprezentanta Polski i byłego zawodnika niemieckiej Bundesligi.

Uroczystości rozpoczęły się w samo południe od odsłonięcia pomnika piłkarza w pobliżu Areny Katowice. Wydarzenie miało szczególnie podniosły charakter. Ceremonię uświetnił występ górniczej orkiestry dętej, a wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, wojewoda śląski, bliscy zmarłego zawodnika oraz osoby związane z GKS-em Katowice.

Nadanie imienia stadionowi odbyło się przed ligowym spotkaniem GKS-u Katowice z Lechem Poznań w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Decyzja o upamiętnieniu legendarnego napastnika zapadła 11 września 2026 roku, kiedy katowiccy radni jednogłośnie przyjęli stosowną uchwałę. Termin uroczystości miał symboliczne znaczenie – przypadł zaledwie cztery dni przed drugą rocznicą śmierci piłkarza, który zmarł 26 listopada 2024 roku.

Marcin Krupa wspominał Jana Furtoka. „Był człowiekiem o wielkim sercu”

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było przemówienie prezydenta Katowic Marcina Krupy. Samorządowiec podkreślił, że Jan Furtok był kimś znacznie więcej niż wybitnym sportowcem. Stał się jedną z najważniejszych postaci w historii miasta.

– To bardzo ważny dzień dla Katowic, GKS-u Katowice i wszystkich kibiców tego klubu. Można próbować tworzyć historię, ale tylko nieliczni stają się jej prawdziwymi symbolami. Taką postacią był właśnie Jan Furtok. Myślę, że do tej pory nie mieliśmy w naszym mieście równie wybitnego piłkarza, który właśnie tutaj rozpoczynał swoją karierę – podkreślił Marcin Krupa.

Prezydent Katowic wrócił również pamięcią do osobistych spotkań z legendą „GieKSy”. Jak zaznaczył, mimo ogromnych osiągnięć sportowych Furtok pozostał człowiekiem niezwykle życzliwym i otwartym na innych.

– Miałem okazję poznać Jana Furtoka osobiście. Poza niezwykłymi umiejętnościami sportowymi, walecznością i determinacją był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem o ogromnym sercu. Nikomu nie odmawiał pomocy. Bywał nawet zbyt ufny wobec innych ludzi, co niektórzy mogli próbować wykorzystywać – wspominał prezydent Katowic.

Marcin Krupa podkreślił również, że odsłonięty pomnik będzie trwałym świadectwem obecności Jana Furtoka w historii miasta i klubu.

– Jan Furtok był znakomitą postacią naszego miasta. Pozostaje w naszych sercach i wspomnieniach, a dzięki temu pomnikowi część jego obecności będzie już na zawsze tutaj, na stadionie GKS-u – zaznaczył

Od Górnika Kostuchna do Bundesligi. Jan Furtok stał się legendą

Jan Furtok urodził się 9 marca 1962 roku w Katowicach. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Górniku Kostuchna, skąd jako nastolatek trafił do GKS-u Katowice. W pierwszej drużynie zadebiutował 15 czerwca 1980 roku w wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź.

Szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników katowickiego zespołu. Wyróżniał się szybkością, znakomitym instynktem strzeleckim i nieustępliwością na boisku. Jego talent dostrzeżono również poza granicami Polski.

Jesienią 1988 roku przeniósł się do Hamburger SV, gdzie spędził cztery i pół roku. Największy sukces indywidualny odniósł w sezonie 1990/1991, zdobywając 20 bramek i sięgając po tytuł wicekróla strzelców Bundesligi.

Furtok występował także w reprezentacji Polski, a jego nazwisko na trwałe zapisało się w historii krajowej piłki nożnej.

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Marzył o nowym stadionie GKS-u. Nie doczekał jego otwarcia

Nadanie imienia Jana Furtoka nowoczesnemu stadionowi miało również wymiar symboliczny. Legendarny napastnik przez lata marzył o nowym obiekcie dla ukochanego klubu. Niestety, nie doczekał jego otwarcia w marcu 2025 roku.

Zmarł 26 listopada 2024 roku, w wieku 62 lat.

Odsłonięty pomnik oraz nadanie jego imienia stadionowi stały się wyrazem wdzięczności za sportowe osiągnięcia, oddanie klubowi i wieloletnie reprezentowanie Katowic na piłkarskich arenach.

Od tej pory nazwisko Jana Furtoka będzie towarzyszyło kolejnym pokoleniom kibiców odwiedzających stadion przy Nowej Bukowej.