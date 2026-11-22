GKS Katowice - Lech Poznań 0:1 (0:0) (Agnero 58')

GKS Katowice: Kobylak - Czerwiński (85' Zrelak), Klemenz, Resta - Wasielewski, Galan (63' Wdowiak), Łukasiak (72' Łukasiak), Kowalczyk (85' Jirka) - Marković (63' Wędrychowski), Nowak, Szkuryn

Lech Poznań: Lis - Pereira (Mońka 88'), Skrzypczak, Yegbe, Gurgul - Murawski (62' Berggren), Kozubal, Bengtsson (63' Gumny), Jagiełło (69' Śledziński), Palma (88' Jakóbczyk) - Agnero

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo)

Osłabiony mistrz Polski kontra GKS Katowice

GKS Katowice przystępował do 15. kolejki sezonu 2026/27 PKO BP Ekstraklasy z 8. miejsca. Podopieczni Rafała Góraka mieli jednak powody do optymizmu. W ostatnim domowym meczu pokonali ekipę Widzewa Łódź 3:2 po hat-tricku Bartosza Nowaka. Lider "Gieksy" był wypoczęty, ponieważ Jan Urban nie znalazł dla niego miejsca w reprezentacji Polski. Z kolei "Kolejorz" miał swoje problemy.

- Patrik Wålemark doznał urazu mięśnia na czwartkowym treningu reprezentacji Szwecji. Nasz skrzydłowy już kolejnego dnia rozpoczął rehabilitację i robi wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do gry. W tym momencie jest pewne, że zabraknie go w czterech najbliższych meczach Lecha Poznań - przeczytaliśmy w raporcie medycznym klubu z Wielkopolski.

Niels Frederiksen nie mógł również skorzystać z usług Pablo Rodrigueza. Do pełnego treningu powrócili za to Allahyar Sayyadmanesh oraz Wojciech Mońka. Irańczyka zabrakło w kadrze meczowej.

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Agnero bohaterem Lecha

W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy bramek, choć cytując klasyka - "momenty były". Najlepszą szansę mieli goście. Uderzenie Luisa Palmy minęło jednak bramkę. Warto też pochwalić kibiców gospodarzy, którzy zaprezentowali wspaniałą oprawę, upamiętniającą legendarnego Jana Furtoka, który był bohaterem tego dnia.

Niestety dla kibiców z Katowic, kolejnym bohaterem został Yannick Agnero. Napastnik "Kolejorza" wykorzystał w 58. minucie podanie Michała Gurgula i zdobył - jak się później okazało - jedynego gola w tym spotkaniu. Potrzebna była analiza VAR, ale po niej goście mogli się cieszyć z trafienia. Podopieczni Rafała Góraka nie znaleźli sposobu na wyrównanie i trzy "oczka" pojechały do stolicy Wielkopolski.

Podopieczni Nielsa Frederiksena zrobili swoje i przy tak wielu absencjach (na rozgrzewce wypadł jeszcze Daniel Hakans), mogą mówić o arcyważnym zwycięstwie. Przyjezdni wykorzystali potknięcie Górnika Zabrze i umocnili się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Katowiczanie zrobili stanowczo zbyt mało, aby tego dnia zainkasować jakiekolwiek punkty.

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami kibiców z meczu GKS Katowice - Lech Poznań!

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