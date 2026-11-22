Zaginięcie Erwina Bika w Grecji. Mieszkaniec Katowic nie kontaktował się z bliskimi od 10 listopada

Kolejna zagraniczna podróż 33-letniego Erwina Bika przerodziła się w dramat, a jego bliscy od kilkunastu dni czekają na jakiekolwiek wieści. Mieszkaniec Katowic wyjechał z Polski do Grecji 26 października 2026 roku. Z ustaleń wynika, że odwiedził między innymi Saloniki, które należą do największych greckich metropolii.

Po raz ostatni mężczyzna odezwał się do rodziny 10 listopada. Właśnie tego dnia doszło do zdarzeń, których okoliczności wciąż pozostają zagadką.

Z relacji Stowarzyszenia Zaginieni Śladem Nadziei wynika, że 33-latek wyszedł wówczas ze szpitala w Salonikach i wsiadł do autobusu o nieznanym kierunku jazdy. Będąc w trasie, zdołał jeszcze zatelefonować do bliskich. Połączenie zostało jednak nagle przerwane z powodu rozładowania lub wyłączenia telefonu.

Od tamtej chwili wszelki ślad po Katowiczaninie zaginął. Nikt nie wie, na którym przystanku mężczyzna opuścił pojazd ani jak potoczyły się jego dalsze losy.

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Ogromny niepokój w kontekście zaginięcia budzą kwestie medyczne. Jak przekazało Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei, poszukiwany Erwin Bik cierpi na epilepsję, co w sytuacji nagłego urwania kontaktu stanowi dodatkowe zagrożenie.

Do wiadomości publicznej nie podano przyczyn pobytu 33-latka w greckiej placówce medycznej w Salonikach. Nie wiadomo również, czy jego zniknięcie ma bezpośredni związek z dolegliwościami zdrowotnymi.

Rodzina nie ma pojęcia, co wydarzyło się po nagłym zakończeniu ostatniej rozmowy. Upływający czas i brak jakichkolwiek sygnałów od 33-latka tylko nasilają strach o jego bezpieczeństwo.

O całej sytuacji powiadomiono organy ścigania. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a stosowny komunikat o poszukiwaniach widnieje na witrynie internetowej jednostki.

Autor: KMP Katowice/ Materiały prasowe

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Poszukiwany 33-latek jest szczupłej budowy ciała i mierzy około 185 centymetrów wzrostu. Ma brązowe oczy oraz krótkie, czarne włosy, a rozpoznać go można po charakterystycznych tatuażach na stopach, dłoni i ręce.

W momencie zniknięcia ubrany był w wełnianą kurtkę w brązową kratę, czarne spodnie oraz czarne buty ze skóry. Zaginiony miał przy sobie również kartę płatniczą, dokumenty tożsamości oraz telefon.

Mundurowi apelują do wszystkich osób, które widziały Erwina Bika lub mają wiedzę na temat miejsca jego pobytu, o niezwłoczne zgłoszenie się do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Wszelkie wskazówki można przekazywać telefonicznie pod numerami 47 851 25 55 i 47 851 28 52 lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. W nagłych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z numerem alarmowym 112.