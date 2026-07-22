Papaluca znika z mapy Zawiercia. Co zjemy w nowym lokalu?

Woj. śląskie to kolejne miejsce na trasie „Kuchennych rewolucji”. W centrum zainteresowania słynnej restauratorki znalazła się zawierciańska Papaluca.

Przemiana restauracji mieszczącej się pod adresem Niedziałkowskiego 27/3 ruszyła z impetem z końcem czerwca. W ruch poszła nie tylko aranżacja wnętrza. Zmiany dotknęły szyldu, jadłospisu, a także samej formuły prowadzenia biznesu.

Dzisiaj można mówić o pełnym sukcesie rewolucji. Papaluca to przeszłość, a jej miejsce oficjalnie zajmuje Bistro Chrupki Jungto. Najtrudniejszy sprawdzian, czyli ostateczna kolacja wieńcząca prace pod okiem Magdy Gessler, przeszedł do historii.

Ponowna wizyta sprawdzająca odbyła się 19 lipca. Jak donoszą właściciele, inspekcja przebiegła pomyślnie. O pozytywnym finiszu poinformowała również główna bohaterka na swoich kanałach w social mediach.

- Dziękuję Ci Władku za wspólne odczuwanie...:))) I ten odcinek! Oraz wszystkie następne, to jest bardzo udana współpraca! Dobry zespół na planie to podstawa. (...) A Bistro Chrupki Jungto odebrane!! Próbujcie, Zawiercie zmiotło!!!

Słowa uznania za kilka dni intensywnej pracy przy metamorfozie lokalu przekazali także sami prowadzący restaurację. - Bez Was by tego miejsca nie było — podkreślili po finale działań ekipy.

Historia lokalizacji. Od Pukawki do Bistro Chrupki Jungto

Adres Niedziałkowskiego kojarzony był pierwotnie z Pukawką. Ta jednak latem 2022 roku ustąpiła miejsca Papaluce, która słynęła przede wszystkim z serwowania placków ziemniaczanych. W ofercie nie brakowało też innych dań, od rodzimych po zagraniczne.

W dawnej karcie goście odnajdywali takie pozycje, jak rolada, schabowy podany z karkówką, udon z kaczuszką, czy klasyczna golonka i żeberka.

Dzięki wizycie telewizyjnej ekipy wprowadzono ład do restauracyjnej propozycji. Bistro Chrupki Jungto stawia na przemyślany jadłospis i całkowicie świeży koncept kulinarny.

Jakie nowości w menu po wizycie Magdy Gessler?

Jedną z kluczowych innowacji jest świeży jadłospis. Wśród polecanych po „Kuchennych rewolucjach” specjałów odnajdziemy między innymi:

gazpacho z grzankami i aioli,

autorska solianka,

placki ziemniaczane w kilku odsłonach,

golonka Jungto,

naleśniki na prosecco z bitą śmietaną i owocami.

Poza zestawem sygnowanym przez program, lokal kusi również ofertą standardową. Wśród niej prym wiodą m.in. schabowy gigant, wodzionka podawana z gęsim tłuszczem, czy też różnego rodzaju makarony i sałatki, z dedykowanymi opcjami dla najmłodszych.

Utrzymano także tradycję serwowania zestawów obiadowych. Można z nich skorzystać od wtorku do piątku, pomiędzy 12:00 a 16:00.

Przykładowo, niedawne propozycje na lunch obejmowały ogórkową, krem z warzyw czy tradycyjną zalewajkę. Na główne danie klienci mogli wybierać z takich propozycji, jak orientalny drób, ryba w panierce, czy gniazda mięsne faszerowane pieczarkami z nutą wędzonego sera.

Niezmiennie, każdego dnia na stołach króluje rosół oraz zestaw ze schabowym na czele.

Nowe miejsce w Zawierciu gotowe na gości. Emisja odcinka w planach

Dla mieszkańców Zawiercia Bistro Chrupki Jungto jest już w pełni dostępne. Na wizytę można się umówić w każdy dzień, za wyjątkiem poniedziałków. W tygodniu od wtorku do czwartku lokal zaprasza między 12:00 a 20:00, w weekendowe wieczory zabawa trwa do 22:00, natomiast niedzielne spotkania planowane są do 20:00.

Na debiut telewizyjny poczekamy do jesieni. To właśnie wtedy stacja TVN pokaże odcinek nagrywany w Zawierciu.

Dopiero emisja programu rzuci światło na wcześniejsze kłopoty Papaluki i ukaże kulisy samej rewolucji na oczach widzów.