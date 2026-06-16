Dramatyczna akcja ratunkowa w Zawierciu. Nieprzytomnego 15-latka zabrał helikopter

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-16 11:16

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowy wieczór w Zawierciu. 15-letni chłopiec spadł z ogrodzenia przy jednej z posesji przy ul. Marszałkowskiej i stracił przytomność. Ze względu na jego poważny stan na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Autor: Ms_digital/ Shutterstock

O krok od tragedii w Zawierciu. Lądował śmigłowiec LPR

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 15 czerwca, kilka minut przed godziną 19. Według wstępnych informacji 15-latek z nieustalonych dotąd przyczyn spadł z ogrodzenia przy jednym z domów w Zawierciu. Upadek okazał się na tyle poważny, że chłopiec stracił przytomność i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego oraz inne służby ratunkowe. Ratownicy po przybyciu rozpoczęli walkę o zdrowie nastolatka. Udzielili mu pierwszej pomocy, zabezpieczyli funkcje życiowe oraz przygotowali do dalszego transportu do specjalistycznego szpitala.

Ze względu na stan poszkodowanego podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna lądowała w pobliżu miejsca zdarzenia, a załoga LPR przejęła opiekę nad 15-latkiem. Ratownicy wykonali niezbędne czynności medyczne i przygotowali chłopca do transportu drogą lotniczą.

Następnie śmigłowiec przetransportował nieprzytomnego nastolatka do szpitala w Sosnowcu, gdzie trafił pod opiekę lekarzy specjalistów. Dzięki wykorzystaniu transportu lotniczego możliwe było szybkie przewiezienie pacjenta do placówki dysponującej odpowiednim zapleczem medycznym.

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Jak doszło do wypadku? Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Akcja ratunkowa wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców okolicy. Lądowanie śmigłowca LPR i działania służb wymagały odpowiedniego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, tak aby ratownicy mogli bezpiecznie udzielić pomocy poszkodowanemu.

Dokładne okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do upadku 15-latka z ogrodzenia oraz jak poważnych obrażeń doznał chłopiec. Służby ustalają przebieg poniedziałkowego zdarzenia. 

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