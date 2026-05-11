Pijana kierująca zdemolowała auta i wjechała w budynek

W sobotnie przedpołudnie,9 maja 2026 roku tuż przed godziną 13:00, policjanci z Kalet zostali wezwani na ulicę Paderewskiego w związku z poważnym zdarzeniem drogowym. Na miejscu ustalono, że 39-letnia kierująca oplem, będąc pod silnym wpływem alkoholu, zjechała z drogi i doprowadziła do uszkodzenia dwóch zaparkowanych pojazdów. Jej niebezpieczna jazda zakończyła się uderzeniem w stojący nieopodal budynek gospodarczy.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń — ani kierująca, ani osoby postronne.

Teraz 39-latka odpowie przed sądem. Oprócz odpowiedzialności karnej, możliwy jest również przepadek pojazdów, którymi się poruszała. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi jej kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia w galerii poniżej.

5

Apel policji o rozwagę

Policja po raz kolejny zwraca uwagę, że mimo prowadzonych kampanii społecznych, kontroli drogowych oraz licznych apeli kierowanych do kierowców, wciąż nie brakuje osób, które decydują się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu skrajnie nieodpowiedzialne zachowania mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego — zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów.

Jak wskazują służby, alkohol znacząco obniża refleks, zaburza ocenę sytuacji na drodze oraz zwiększa ryzyko błędnych decyzji, które mogą prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków. Nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdu, a przy wysokich stężeniach ryzyko utraty kontroli nad samochodem rośnie wielokrotnie.

Mundurowi przypominają również, że konsekwencje jazdy „na podwójnym gazie” nie ograniczają się jedynie do odpowiedzialności karnej. To także realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób oraz potencjalne wieloletnie skutki prawne i finansowe dla sprawcy zdarzenia.