Makabryczne odkrycie w Zagrzebiu. Zaginiony Lil Narcyz nie żyje

Finał poszukiwań 23-letniego Nikodema Cz., zyskującego w sieci popularność pod pseudonimem Lil Narcyz, okazał się najgorszym z możliwych. Rodzina straciła kontakt z początkującym twórcą na początku kwietnia 2026 roku, zaraz po jego wyjeździe do Chorwacji. Miejscowe organy ścigania opublikowały właśnie oficjalny komunikat rzucający nowe światło na sprawę.

Według informacji przekazanych dziennikarzom „Super Expressu” przez Administrację Policji Żupania Zagrzebska, makabrycznego odkrycia w mieszkaniu przy ulicy Ilica dokonano 2 maja 2026 roku po godzinie 18:30. Zmarłego 23-latka z Polski znalazł 58-letni gospodarz, od którego influencer wynajmował zagrzebski lokal.

Na ciele nie znaleziono żadnych śladów wskazujących na to, że śmierć nastąpiła w wyniku czynu zabronionego — przekazała chorwacka policja.

Zaraz po zakończeniu czynności na miejscu zdarzenia, szczątki przetransportowano do Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki celem przeprowadzenia badań. Od 8 maja trwają natomiast procedury mające na celu sprowadzenie zmarłego z powrotem do ojczyzny.

Mężczyzna opuścił Polskę, by – zgodnie z relacjami krewnych – szukać za granicą źródła dochodu. Ostatnia wymiana wiadomości pomiędzy 23-latkiem a jego bliskimi odbyła się 8 kwietnia 2026 roku, a po tym terminie jakakolwiek komunikacja całkowicie ustała.

Brak znaków życia uruchomił szeroko zakrojoną kampanię poszukiwawczą w internecie, gdzie znajomi błagali o jakiekolwiek wskazówki dotyczące losów zaginionego Polaka. Niestety, po kilku tygodniach nerwowego oczekiwania rodzina oficjalnie potwierdziła informację o zgonie twórcy.

Aby pokryć koszty repatriacji zwłok lub ewentualnego pogrzebu na chorwackiej ziemi, w sieci uruchomiono specjalną zbiórkę funduszy dla najbliższych. Media społecznościowe zalewają setki wpisów od załamanych fanów, którzy żegnają swojego idola i przesyłają wyrazy współczucia jego rodzinie.

Lil Narcyz gromadził setki tysięcy widzów na YouTubie

Główną platformą działalności Nikodema Cz. był serwis YouTube, który przyniósł mu ogromną popularność. Internetowe wideo autorstwa młodego influencera oglądały miliony użytkowników, co pozwoliło mu zbudować społeczność liczącą niemal pół miliona stałych subskrybentów.

23-latek pozycjonował swoją twórczość jako misję naukową, skupiając się w szczególności na biotechnologii, biochemii oraz fizyce kwantowej. Youtuber wielokrotnie zapewniał o merytorycznym wsparciu ze strony ekspertów, gwarantującym rzetelność publikowanych eksperymentów i wykładów.

„Kanał nie powstał w celach humorystycznych, wszystkie filmy są tworzone w poważnych celach, w dużej większości w celach edukacyjnych” — można było przeczytać na jego profilu.

Nagłe odejście 23-latka zaszokowało opinię publiczną i wywołało międzynarodowe poruszenie w środowisku internetowym. Mimo że wstępne ustalenia śledczych wykluczają udział osób trzecich, zagadkowy finał bałkańskiej podróży Polaka pozostaje przedmiotem gorących dyskusji.